Dấu ấn công tác an sinh xã hội

Xã Hiệp Đức bàn giao nhà ở cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Mặt trận các xã, phường không ngừng nỗ lực tìm những cách làm phù hợp để huy động, phát huy nguồn Quỹ vì người nghèo và triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Xã Hiệp Đức là một trong những địa phương có nhiều cách làm mới trong mở rộng vận động, thực hiện chương trình này.

Trong 9 tháng của năm 2026, Mặt trận xã Hiệp Đức vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ hộ khó khăn cải thiện nhà ở. Tùy hoàn cảnh từng hộ, mức hỗ trợ được vận dụng phù hợp, có gia đình nhận 100 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới, có gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng sửa chữa nhà. Bên cạnh kinh phí, nhiều hộ còn nhận được sự hỗ trợ về vật liệu xây dựng, ngày công từ người thân và cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức cho biết, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị.

Trước nhu cầu hỗ trợ còn lớn trong khi nguồn quỹ địa phương có hạn, Mặt trận xã chủ động kết nối, huy động thêm các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nhân dân cùng chung tay.

Tại xã Tây Hồ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát huy vai trò chủ trì, kết nối, tập hợp các tổ chức thành viên, doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia.

Từ việc rà soát, nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của từng hộ, Mặt trận chủ động kết nối, huy động các nguồn lực phù hợp; không chỉ vận động kinh phí, vật liệu mà còn vận động ngày công, sự hỗ trợ trực tiếp của cộng đồng trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Ông Huỳnh Xuân Chính, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ cho biết, cách làm này vừa bổ sung nguồn lực, vừa tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền, Mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân, đưa công tác an sinh xã hội trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.

Tại phường Hải Châu, địa phương đã huy động gần 6,6 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội. Nguồn lực này được sử dụng để chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các địa phương kết nghĩa, chung tay xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Xã Hiệp Đức bàn giao nhà ở cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, Mặt trận xã Hiệp Đức còn chú trọng tạo điều kiện để người nghèo phát triển kinh tế.

Từ Quỹ vì người nghèo, có 9 hộ nghèo, cận nghèo được trao sinh kế với tổng trị giá 45 triệu đồng. Những con vật nuôi, phương tiện sinh kế được trao tận tay người dân góp phần giảm khó khăn trước mắt, tạo điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, trong 9 tháng của năm 2026, có hơn 303 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng; hơn 34,6 tỷ đồng được dành hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh, học tập, trao quà, trợ giúp khó khăn và các hoạt động an sinh xã hội khác.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho hay, thời gian qua, Mặt trận thành phố vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời tổng hợp nhu cầu từ cơ sở để phân bổ kinh phí, giám sát nguồn quỹ được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với từng hoàn cảnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.