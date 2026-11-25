Lực lượng Công an Hà Nội túc trực, đảm bảo ANTT khu vực bên ngoài sân vận động, bảo đảm an toàn cho hàng vạn khán giả đến dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”

Cảnh sát giao thông tích cực phân luồng, điều tiết phương tiện trên các tuyến đường lân cận, giữ thông suốt giao thông

Lực lượng chức năng kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trước khi khán giả vào sân

Hành lý của người tham dự chương trình được đưa qua máy soi chiếu an ninh dưới sự giám sát nghiêm túc của lực lượng Cảnh sát cơ động

Các chiến sĩ theo dõi màn hình soi chiếu an ninh, kiểm soát chặt chẽ hành lý của khán giả vào sân theo đúng quy trình

Các trường hợp mang theo đồ vật không đúng quy định sẽ bị phát hiện qua máy soi chiếu

Công tác kiểm tra, xác thực thông tin được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình tại các cổng

Các chiến sĩ kiểm tra, xác thực thông tin khán giả bằng giấy tờ/CCCD tại cổng vào Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Sự kiện đêm nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" thu hút khoảng 50.000 khán giả

Với số lượng người đông nên công tác kiểm soát đòi hỏi mọi quá trình đều phải cẩn trọng

Việc sử dụng Căn cước, ứng dụng VNeID đã giúp công tác kiểm tra nhanh hơn rất nhiều

Đằng sau thành công của sự kiện quy mô lớn này là dấu ấn đậm nét của lực lượng Công an Hà Nội

Cảnh sát giao thông tuần tra quanh khu vực sân vận động, góp phần mang đến một đêm hội “Muôn sắc Việt Nam” an toàn, trọn vẹn

Các phương tiện dừng đỗ sai quy định bị lực lượng chức năng lập biên bản, đưa ra khỏi khu vực bảo vệ

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện bảo đảm an ninh trật tự trước khi vào

Lực lượng Cảnh sát trật tự sử dụng xe tuần tra ở khu vực bên ngoài sân vận động

Các phương án dẫn đoàn đều được lên kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt

Sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao cùng việc ứng dụng hiệu quả công nghệ của Công an Hà Nội đã góp phần quan trọng làm nên một đêm hội “Muôn sắc Việt Nam” văn minh, an toàn và trọn vẹn cảm xúc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân Thủ đô và du khách