Dấu ấn chuyển đổi số toàn diện ở phường Bạch Mai: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, chủ thể thực hiện

Lan tỏa đồng bộ 4 trục hệ thống

Ngay từ khi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chỉ đạo 57 phường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược. 9 tháng năm nay, phường đã ban hành 62 văn bản chỉ đạo, đưa công nghệ hiện đại vào từng khâu vận hành. Công tác chuyển đổi số lan tỏa đồng bộ trên 4 trục hệ thống (Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội) với 100% văn bản hành chính xử lý, ký số điện tử. Nhiều hội nghị tập huấn không gian làm việc số Hanoiwork, OKR/KPI, ứng dụng AI, 4 thủ tục hành chính của Đảng thu hút hàng trăm cán bộ, đảng viên tham gia. Với dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2026 hơn 4,16 tỷ đồng, phường đã phân bổ 100%, giải ngân 90% trước thời hạn.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" năm 2026 do UBND phường Bạch Mai tổ chức được livestream trên các nền tảng Fanpage, Tiktok của phường. Ảnh: Linh Chi

Điểm nhấn là phường đang triển khai hiệu quả 6 mô hình sáng tạo trong chuyển đổi số: “Chi bộ số” tại Chi bộ Tổ dân phố (TDP) số 5; “Chuyển đổi số thích ứng với đảng viên cao tuổi” tại Chi bộ TDP 77; Ứng dụng KHCN đổi mới quán triệt nghị quyết Đảng ủy phường; “Bình dân học vụ số” phối hợp 4 trường đại học lớn trên địa bàn; “Chợ số” tại chợ Quỳnh Mai, chợ Bách Khoa và “Tuyến phố không dùng tiền mặt” tại 5 tuyến phố lớn (Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa), đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; “Camera an ninh” vận hành Trung tâm giám sát với 135 mắt camera.

Đáng chú ý, lãnh đạo Phòng Kinh tế phường cho hay, thực hiện Kế hoạch 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, UBND phường đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch 200/KH-UBND ngày 17-7-2026 triển khai trên địa bàn. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể các đơn vị; thủ trưởng phòng, ban chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND phường, Chủ tịch UBND phường về tiến độ, chất lượng, kết quả triển khai nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy và chủ động triển khai của UBND phường, kết thúc đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, phường Bạch Mai hoàn thành các nhiệm vụ thành phố giao với kết quả ấn tượng: đứng thứ 7/51 đơn vị thuộc nhóm phường, với điểm tổng hợp 88,79, xếp loại “Tốt”, 5/5 chỉ tiêu đạt.

Nổi bật là công tác chỉ đạo triển khai bảo nguyên tắc “6 rõ” (rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực/thẩm quyền, rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm); định kỳ 2 tuần/lần kiểm điểm tiến độ; phân công đầu mối doanh nghiệp đồng hành theo từng TDP, nhóm đối tượng...

Các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng của TDP số 8 phường Bạch Mai tích cực vận động, hướng dẫn người dân tham gia "Tổ dân phố số" trên iHanoi. Ảnh: Linh Chi

Đặc biệt, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, vai trò Tổ chuyển đổi số cộng đồng được phát huy mạnh mẽ trong tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt; người cao tuổi, còn hạn chế về kỹ năng số được quan tâm hỗ trợ, góp phần đưa chuyển đổi số vào đời sống, lấy người dân làm trung tâm và chủ thể thực hiện.

Trong chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phường đã xây dựng dữ liệu cho 28.832/28.935 thửa đất (99,6%), hoàn thành làm sạch dữ liệu theo hướng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa”. Đồng thời, hỗ trợ thành công 7.650/8.306 hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Về thuế, 100% cơ sở kinh doanh đã chuyển sang quản lý trên dữ liệu số; 100% hộ doanh thu trên 1 tỷ đồng dùng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và nộp thuế qua eTax Mobile...

Trong thương mại điện tử, phường đã đưa 12 sản phẩm OCOP, 123 sản phẩm tiềm năng lên sàn giao dịch; lãnh đạo phường trực tiếp tham gia 18 buổi livestream quảng bá... Các phiên livestream thu hút đông đảo người dân theo dõi, tương tác (phiên đầu tiên có hơn 1.100 mắt xem, gần 1.200 bình luận đặt hàng), góp phần quảng bá sản phẩm và điểm đến du lịch, phổ biến chính sách... trên địa bàn.

Lĩnh vực an sinh xã hội và y tế cũng ghi nhận bước tiến với Trạm Y tế thông minh, khởi tạo hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 61%; các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú đều khai thác hiệu quả hệ thống HanoiCheck bảo đảm minh bạch nguồn gốc thực phẩm…

Phát huy sức mạnh từ nhân dân, cán bộ cơ sở

Dù đã đạt kết quả ấn tượng trong chuyển đổi số, song đằng sau các con số ấy là thách thức không nhỏ từ đặc thù phường có tỷ lệ lớn người cao tuổi, nhiều người quen dùng điện thoại phổ thông hoặc e ngại lừa đảo mạng. Để giải quyết “điểm nghẽn” này, UBND phường đã thành lập 51 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 371 thành viên nòng cốt là tổ trưởng TDP, đoàn thanh niên, công an khu vực, hội phụ nữ, cựu chiến binh.

Đặc biệt, thực hiện mô hình “TDP số”, UBND phường đã triển khai nền tảng Viettel Tammi tích hợp với nền tảng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Đến nay 51/51 TDP đã tạo nhóm cộng đồng có mã QR trên iHanoi với gần 11.600 người dân tham gia tương tác thường xuyên, bình quân 227 người/nhóm. Số lượt tương tác trên các nhóm cộng đồng, TDP là 3.054 lượt. Một số TDP có số người tham gia lớn như TDP số 15, số 8, số 14…

Tổ trưởng TDP số 12 phường Bạch Mai Phạm Thị Thanh Hương (áo vàng) cùng Tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng iHanoi, VNeID. Ảnh: Linh Chi

Điển hình tại TDP số 8, việc vận động người dân trong TDP cài đặt iHanoi và tham gia nhóm “TDP số” ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhiều người nói không muốn tham gia. Dưới sự dẫn dắt của Tổ trưởng TDP Lê Ánh Tuyết, Tổ chuyển đổi số cộng đồng với 10 thành viên nòng cốt, đã huy động cả 50 người thuộc nhóm thể dục dưỡng sinh và nhóm văn nghệ của TDP cùng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân cài đặt iHanoi và tham gia nhóm “TDP số”. Đến nay, TDP đã có hơn 1.350 người dân tham gia, đạt trên 90% chỉ tiêu.

“Đối tượng đầu tiên chúng tôi hướng tới tuyên truyền là sinh viên đại học, cán bộ công chức đang công tác, sau đó đến người đã về hưu nhưng nguyên là cán bộ chủ chốt tại các cơ quan, thành thạo công nghệ thông tin…, từ đó tạo lan tỏa ra những người dân khác", bà Lê Ánh Tuyết chia sẻ.

TDP số 8 có 890 hộ dân, 3.035 nhân khẩu; sau 100 ngày chuyển đổi số đã có 1.355 người vào nhóm "TDP số", đạt hơn 90% chỉ tiêu thành phố giao. Từ đó đến nay, nhiều người dân đã tham gia phản ánh trên “TDP số”, chủ yếu về vấn đề vệ sinh môi trường, đổ rác chưa đúng giờ quy định… Các ý kiến được cấp thành phố, cấp phường tiếp nhận, từ đó cán bộ phường trực tiếp giải quyết nhanh, triệt để những vấn đề được phản ánh.

Những điều đó góp phần đưa ngõ xóm tại địa bàn TDP số 8 ngày càng sạch sẽ, người dân tự giác đổ rác theo giờ quy định; phấn khởi vì từ khi tham gia “TDP số”, phản ánh mọi việc đều được nhận phản hồi giải quyết từ phường rất nhanh mà không phải gửi đơn mất nhiều thời gian như trước.

Bên cạnh tuyên truyền tham gia nhóm “TDP số”, các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng cũng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh nộp tiền điện, cài eTax Mobile nộp thuế đất, làm sạch dữ liệu đất đai… Đến nay TDP đạt 90% hộ dân cài đặt eTax Mobile để nộp thuế đất.

Tương tự, Tổ trưởng TDP số 12 Phạm Thanh Hương cho biết, phương châm “đảng viên đi trước, làm trước” kết hợp với cách làm “cầm tay chỉ việc” đã giúp người cao tuổi vượt qua rào cản công nghệ, thành thạo việc khôi phục mật khẩu VNeID, định danh điện tử mức độ 2, làm thủ tục trực tuyến...

Định hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thị Ngọc Anh khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình đã đạt được. Phường tập trung vận động người dân sử dụng thường xuyên iHanoi để tiếp nhận, xử lý kịp thời những kiến nghị dân sinh; tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, thúc đẩy phát sinh doanh thu thực tế qua kênh số; duy trì hiệu quả các chợ số, tuyến phố không dùng tiền mặt, hệ thống quản lý ATTP trường học…

Với tư duy đổi mới, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân, các trường đại học trên địa bàn, phường Bạch Mai đang đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số đô thị, phát huy kết quả tích cực từ đợt cao điểm 100 ngày tạo nền tảng vững chắc xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.