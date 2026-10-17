Dấu ấn chuyển đổi số ở Thanh Khê

UBND phường Thanh Khê triển khai mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”. Ảnh: NGỌC HÀ

Đưa chuyển đổi số về khu dân cư

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, UBND phường Thanh Khê triển khai mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” tại 6 nhà sinh hoạt cộng đồng. Động thái này nhằm đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là những trường hợp còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Tại các điểm hỗ trợ, người dân được hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, truy cập hệ thống dịch vụ công, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán lệ phí cũng như tra cứu kết quả. Trước mắt, mô hình tập trung vào những thủ tục phổ biến như: khai sinh, khai tử, kết hôn và cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Hoạt động này dự kiến duy trì vào sáng thứ Bảy theo lịch thông báo, với sự phối hợp của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Công an phường, Đoàn Thanh niên và Tổ Công nghệ số cộng đồng. Nhờ đó, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan hành chính, người dân có thể thao tác ngay tại nơi sinh sống.

Ông Lê Đức Sum, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 77 Thanh Khê Tây cho biết, người dân rất phấn khởi khi mô hình được triển khai tại khu dân cư. Việc được hướng dẫn tận tình giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục, đồng thời giảm áp lực cho bộ phận một cửa tại phường.

Cùng với chính quyền, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng chủ động linh hoạt vào cuộc. Trong tháng 10, Chi đoàn 13 Tân Chính triển khai mô hình “Trạm thanh niên số”, tập trung hướng dẫn cài đặt VNeID mức độ 2, thanh toán không tiền mặt và các tiện ích thiết yếu. Do địa bàn sáp nhập từ 9 tổ dân phố cũ với quy mô khá rộng, chi đoàn đã chia thành 4 cụm, tổ chức luân phiên khoảng 2 đợt mỗi tháng tại nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc nhà riêng để người dân dễ dàng tiếp cận.

Chị Trần Ngọc Tường Vi, Bí thư Chi đoàn 13 Tân Chính chia sẻ: “Hơn 60% người dân trên địa bàn là lao động, thời gian eo hẹp, trong khi một bộ phận người lớn tuổi lại lúng túng với công nghệ và thanh toán trực tuyến. Đây là cách để từng bước thu hẹp khoảng cách số, giúp bà con chủ động sử dụng tiện ích trong đời sống hằng ngày”.

Chi đoàn 13 Tân Chính triển khai mô hình “Trạm thanh niên số”. Ảnh: NGỌC HÀ

Xây dựng chính quyền số

Song song với việc đưa dịch vụ về cơ sở, phường Thanh Khê đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số thông qua các mô hình như: Bình dân học vụ số, Đại sứ số, Gia đình số, Mỗi tuần một kỹ năng số, Mỗi công dân - Một danh tính số, Chợ 4.0...

Điểm nhấn nổi bật là Ngày hội “Thanh Khê số - Kết nối tương lai” năm 2026 thu hút 24 cơ quan, doanh nghiệp với 24 gian hàng và hơn 3.000 cán bộ, người dân tham gia. Phong trào “Bình dân học vụ số” đã ghi nhận 1.606 tài khoản mở và hoàn thành khóa học, đưa Thanh Khê vươn lên vị trí dẫn đầu 93 xã, phường theo số liệu địa phương cung cấp.

Để duy trì hiệu quả, UBND phường đã thành lập 80 Tổ Công nghệ số cộng đồng và Đề án 06. Việc trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho những người chưa thạo công nghệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nỗ lực đồng bộ này đã phản ánh trực tiếp qua kết quả cải cách hành chính. Ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê cho hay, trong 9 tháng của năm 2026, phường tiếp nhận 22.299 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến; số hóa hồ sơ đầu vào và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99%. Toàn bộ văn bản, hồ sơ công việc của phường cũng được xử lý trên môi trường điện tử.

Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bản đồ số để nâng cao chất lượng phục vụ.

“Chúng tôi không chỉ đưa công nghệ đến với người dân, mà đang từng bước đưa người dân trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi số. Khi chính quyền chủ động đổi mới, các đoàn thể tích cực hỗ trợ và người dân làm chủ kỹ năng, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực xây dựng chính quyền số gần dân, thuận tiện và hiệu quả hơn”, ông Cương nói.