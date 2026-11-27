Chiều 27/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái đồng chủ trì buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước, đại diện Việt Nam và các nước thành viên đã chia sẻ về những kết quả đạt được trong năm Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch CPTPP, cũng như tiến trình mở rộng của Hiệp định.

Bốn trọng tâm trong năm Chủ tịch

Mở đầu phần hỏi đáp, phóng viên Hoàng Hợp (Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) hỏi: Trong bối cảnh kinh tế, thương mại toàn cầu nhiều biến động, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có vai trò gì trong việc duy trì một môi trường thương mại mở, ổn định, minh bạch và dựa trên luật lệ? Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên triển khai những hoạt động trọng tâm nào và đạt được kết quả nổi bật gì?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, với tư cách Chủ tịch, Việt Nam đã tham khảo ý kiến của tất cả các thành viên để đề ra các trọng tâm công tác. Trong năm qua, các nước thành viên đã phối hợp chặt chẽ để cùng thảo luận trên những trọng tâm đó.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Thứ nhất, củng cố khối CPTPP ngày càng vững mạnh.

Thứ hai, nâng cấp Hiệp định cho phù hợp với những biến động của thế giới, những thay đổi về khoa học công nghệ và các xu hướng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Thứ ba, nâng tầm vị trí, vai trò của CPTPP, trong đó có việc kết nạp thành viên mới trên tinh thần duy trì tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Theo Thứ trưởng, các nước đã làm việc và thống nhất lựa chọn ba nước có nguyện vọng và đã nộp đơn xin gia nhập để cùng hướng đến mục tiêu mở rộng trong thời gian tới.

Thứ tư, các hiệp định thương mại tự do mang tính dài hạn nhưng nội dung lại rất phức tạp, vì vậy phải làm sao để doanh nghiệp hiểu và hưởng lợi từ các cam kết.

"Việc tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đã được đồng thuận cao, là cần phải thúc đẩy và hoạt động của CPTPP phải hướng đến mục tiêu làm sao để doanh nghiệp và người dân có thể được hưởng những lợi ích từ Hiệp định", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Với những mục tiêu này, năm nay các nước CPTPP đã thảo luận và thống nhất được 7 văn kiện. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đánh giá đây là kết quả rất tích cực, thể hiện vai trò đi đầu và dẫn dắt của CPTPP trong việc thiết lập những cơ chế mới để điều tiết thương mại toàn cầu thời gian tới.

Các đại biểu dự họp báo.

Mở rộng nhưng giữ vững chuẩn cao

Cũng tại họp báo, phóng viên hãng thông tấn Jiji Press (Nhật Bản) đặt câu hỏi: Các bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả của cuộc họp lần này, đặc biệt là liên quan đến việc mở rộng thành viên CPTPP?

Về câu hỏi này, Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu cho rằng, trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, thương mại dựa trên luật lệ chính là yếu tố giúp hàng hóa lưu thông, và các hiệp định thương mại tự do quan trọng ở chỗ tạo ra sự chắc chắn cho doanh nghiệp. Việc các nước mong muốn gia nhập cho thấy họ coi CPTPP là một hiệp định theo tiêu chuẩn hàng đầu. Những gì đang triển khai với UAE, Indonesia và Philippines là tín hiệu tích cực, cho thấy CPTPP đang phát huy hiệu quả.

Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu trả lời tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Quan hệ Kinh tế Quốc tế của Chile Paula Estévez, cho biết tại cuộc họp lần này, các Bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến triển đáng kể trong quá trình Uruguay gia nhập CPTPP. Tiến trình này đã đạt đến giai đoạn nâng cao. Dù vẫn còn một số việc cần hoàn thành, các bên đã xây dựng được nền tảng vững chắc để giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Việc hoàn tất quá trình gia nhập của Uruguay sẽ là một cột mốc quan trọng, cho thấy Hiệp định vẫn rộng mở với những thành viên mới đáp ứng được tiêu chuẩn cao.

Thứ trưởng Quan hệ Kinh tế Quốc tế của Chile Paula Estévez.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Luis Ebrard Casaubón đánh giá việc ba quốc gia đề nghị gia nhập là sự ghi nhận rất quan trọng đối với vai trò, vị thế của Hiệp định. Để vừa duy trì quá trình mở rộng, vừa bảo đảm tính toàn vẹn của Hiệp định, các nước đã thông qua việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt về quy tắc xuất xứ giữa các thành viên, bảo đảm việc chứng nhận xuất xứ tuân thủ quy định hiện hành của Hiệp định. Theo đại diện Mexico, quá trình mở các nhóm công tác gia nhập sẽ kéo dài vài tháng để giải quyết những quan ngại khác nhau.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Tanigawa Tomu cho biết đã nhấn mạnh tại cuộc họp rằng, khi hệ thống thương mại tự do đang đối mặt với nhiều thách thức, việc CPTPP tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn các cam kết để giữ vị thế một hiệp định tiên phong dẫn dắt thương mại, đầu tư toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng. Nhật Bản đề cập đến sự cần thiết phải khởi động các cuộc đàm phán gia nhập mới và đẩy nhanh đàm phán sửa đổi Hiệp định, hướng tới đạt được thỏa thuận về cơ bản vào giữa năm tới. Tuyên bố cấp Bộ trưởng lần này còn bao gồm việc thành lập Văn phòng Hỗ trợ CPTPP tại Nhật Bản và thiết lập nền tảng điều phối về vấn đề cưỡng ép kinh tế. "Chúng tôi đánh giá cao kết quả đạt được", đại diện Nhật Bản nói.

Quốc Vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Tanigawa Tomu (giữa) phát biểu.

Ghi nhận vai trò của Việt Nam, ông Rogers Valencia, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru, quốc gia sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cảm ơn Việt Nam đã đặt ra những tiêu chuẩn cao và tổ chức một hội nghị thực sự hiệu quả, hướng đến mục tiêu rõ ràng. "Đây là một chuẩn mực khó vượt qua, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì lợi ích chung của tất cả các thành viên", đại diện Peru chia sẻ.