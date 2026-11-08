Dấu ấn Chính phủ tuần qua: Những nỗ lực cao nhất, tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Tại nghị trường, Quốc hội đã thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng do Chính phủ trình, trong đó có các dự án luật và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Tính chung tại Kỳ họp này, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện 98 tài liệu, trong đó có 43 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội.

Nửa năm, giao số vốn gấp 1,24 lần toàn bộ 5 năm trước

Kiểm điểm công tác điều hành thời gian qua, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 ngày 4/11 đánh giá, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt.

Trong tháng 10, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến thông qua 6 đề án bảo đảm tiến độ, chất lượng; tính chung trong 10 tháng đã trình 121 đề án. Chính phủ, Thủ tướng thường xuyên đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2; đến nay, đã hoàn thành 90/94 nhiệm vụ. Ban hành kịp thời, đầy đủ các chương trình hành động và Kế hoạch triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 vào đầu tháng 10 vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chương trình công tác, Quy chế làm việc của Chính phủ, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm. Với 543 đề án phải trình Chính phủ qua 10 tháng, đến nay, các cơ quan đã trình 528 đề án, đạt 97,4%, số chưa trình chiếm 2,7%, giảm nhiều so với cùng kỳ.

Ngoài các dự án luật trình Quốc hội, trong 10 tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 489 văn bản quy phạm pháp luật. Việc ban hành đúng tiến độ các văn bản quy định chi tiết vẫn được duy trì, bảo đảm không còn nợ đọng, với tổng cộng 126 văn bản qua 10 tháng. Điều này cho thấy nhịp độ làm việc hiệu quả và nghiêm túc, khi khối lượng công việc lớn về thể chế đi cùng yêu cầu cao về chất lượng, tính đồng bộ và khả năng đi vào cuộc sống của các quy định.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp để giữ vững đà tăng trưởng, tiếp tục khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế. Đến nay, đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay; giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% sau nhiều năm; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%, kéo theo giá xăng giảm sâu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định, tập trung củng cố, không để xói mòn các nền tảng kinh tế vĩ mô... - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đồng thời, đôn đốc triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng, như xây dựng phương án triển khai kho dầu thô dự trữ quốc gia; thống nhất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp; xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ triển khai các công trình, dự án theo đúng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Chính phủ cũng quyết liệt chỉ đạo sửa đổi quy định về kinh doanh, phân phối xăng dầu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu; tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phù hợp với thị trường điện cạnh tranh; xây dựng cơ chế đặc thù, đột phá và hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia…

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược trong giai đoạn nước rút, lãnh đạo Chính phủ đã làm việc trực tiếp với 10 địa phương để đôn đốc giải ngân; chỉ đạo điều chỉnh kịp thời dự toán, kế hoạch đầu tư công.

Từ tháng 4/2026 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao số vốn gấp 1,24 lần toàn bộ số vốn ngân sách Trung ương giao trong giai đoạn 2021 - 2025. Việc giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng chuyển biến mạnh, đạt 75,4% kế hoạch, cao hơn 21% so với cùng kỳ.

Cả nước đã đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng, kéo dài, nâng tổng số dự án được tháo gỡ đến hết tháng 10 lên 3.661/4.963 dự án (chiếm 73%), góp phần đưa vào sử dụng gần 143 nghìn ha đất; khơi thông nguồn vốn đầu tư dự kiến trên 2,63 triệu tỷ đồng. Cùng với đó, đã hoàn thành xử lý, khai thác 21.127/31.530 cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đạt 67%.

Đến hết tháng 10/2026, đã có 207/227 (đạt 91%) nhóm kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được trả lời, giải quyết dứt điểm (riêng trong tháng 10 đã giải quyết được 31 nhóm kiến nghị).

Các con số rất cụ thể nói trên vừa cho thấy những kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực, vừa phản ánh sự ổn định và hiệu quả ở mức cao trong tổng thể công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đã dành hơn 200.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực phân công tiếp tục chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương, cơ quan chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật; chủ động chuẩn bị văn bản quy định chi tiết để triển khai ngay khi có hiệu lực, không để nợ đọng; chú ý lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận, góp ý của đại biểu Quốc hội, người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia.

Về kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định, tập trung củng cố, không để xói mòn các nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm, với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, thông điệp quan trọng được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là "ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp".

Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, trong đó có những nhiệm vụ mới mang tính đột phá; như khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế; đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027; tổ chức lại hệ thống cung ứng, phân phối trong lĩnh vực nông nghiệp…

"Tăng tốc, bứt phá", "lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo" cũng là những yêu cầu được đặt ra trong Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Theo nhiều chuyên gia, những yêu cầu nhất quán nói trên trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội là đặc biệt quan trọng, được người dân hết sức quan tâm. Tính từ đầu năm, Chính phủ dành hơn 200.000 tỷ đồng triển khai các chương trình an sinh xã hội, phục vụ nhân dân.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới, kể cả các nước phát triển cao, gặp bất ổn, thậm chí là bạo loạn do lạm phát, giá cả, chi phí sinh hoạt tăng, nhất là giá lương thực, thực phẩm, giá xăng dầu, năng lượng… ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Trên nền tảng vĩ mô ổn định và tăng trưởng cao, các tổ chức quốc tế thời gian qua tiếp tục đánh giá tích cực về nền kinh tế nước ta. IMF nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam; R&I (Nhật Bản) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ (triển vọng Tích cực) lên BBB- (triển vọng Ổn định), lần đầu đưa Việt Nam vào nhóm xếp hạng đầu tư); Standard Chartered đánh giá Việt Nam thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có khả năng chống chịu tốt nhất trước các cú sốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận tại tổ 15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch - Ảnh: quochoi.vn

Thêm hàng trăm nghìn tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng giao thông

Lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đặc biệt khi trong tuần, Chính phủ đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư thêm 3 dự án đường bộ cao tốc với tổng mức đầu tư hơn 162 nghìn tỷ đồng (cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; đoạn cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; đoạn cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên).

Bên cạnh cuộc kiểm tra thực địa về tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12/2026.

Nhìn rộng hơn, tiến độ giải ngân vốn của các dự án giao thông trọng điểm đã tăng từ 52% sau 9 tháng lên 65,3% trong tháng 10. Các tuyến đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai đô thị được gấp rút triển khai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với 3 địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Về hàng không, tiến độ các sân bay Long Thành, Gia Bình được đôn đốc để bảo đảm theo kế hoạch. Tiếp Chủ tịch điều hành quốc tế tập đoàn Airbus, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại các sân bay này.

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, lãnh đạo Airbus mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong tăng cường năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam và phát triển hệ sinh thái hàng không, không chỉ dừng lại ở các dự án mua bán máy bay mà cả chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đặc biệt là tăng cường năng lực sản xuất…

Cũng trên lĩnh vực ngoại giao, trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Đại sứ Nhật Bản.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tiếp tục có các hoạt động đối ngoại sôi động khi tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, Đại sứ Hoa Kỳ, Đại sứ Nhật Bản, Đại sứ Hàn Quốc, đoàn doanh nghiệp cấp cao Châu Âu.

Ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ tiếp tục được chú trọng, khi Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Chủ tịch vận hành toàn cầu Tập đoàn công nghệ Dassault Systèmes (Cộng hòa Pháp), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp Giám đốc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)…

Theo các mảng công việc phụ trách, các chỉ đạo, điều hành của các Phó Thủ tướng cho thấy sự phân nhiệm rõ ràng, bám sát thực tiễn và hành động quyết liệt theo tinh thần "6 rõ", nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy các nguồn lực phát triển đất nước.

Tại cuộc họp về các giải pháp quản trị thương mại, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn gian lận thương mại.

Tiếp nối định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu giảm chi phí logistics, hoàn thiện cơ chế điều phối quốc gia và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Tại Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển đất nước.

Cùng với các hoạt động đối ngoại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 10/2026; làm việc với Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị về tổ chức, biên chế Quân đội; thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh 86.

Tại nghị trường Quốc hội, phát biểu về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc thiết kế chính sách có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, cào bằng; ưu đãi đầu tư không chỉ căn cứ vào quy mô vốn mà cần gắn với tiến độ triển khai, hiệu quả kinh tế - xã hội và tạo giá trị.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với ba địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông cũng có các hoạt động, chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp; chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; rà soát tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia…

Học sinh, sinh viên được nâng mức vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng đối với đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách, gấp đôi so với hiện hành

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nâng mức vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng đối với đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách, gấp đôi so với hiện hành. Ông cũng ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 04/11/2026 về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, cuộc họp về dự thảo Chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản giai đoạn 2026-2035 và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2030, tầm nhìn 2050; dự Phiên khai mạc Hội thảo Giáo dục trực tuyến toàn cầu năm 2026…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ và xác định các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đi vào những lĩnh vực, vấn đề cụ thể nhưng đều hướng về mục tiêu chung, kiên định, thống nhất theo các định hướng lớn, nhịp nhàng trong hành động và linh hoạt trước biến động, hiệu quả hoạt động của các Phó Thủ tướng được khẳng định qua từng dự án được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỗi chính sách đến được đúng đối tượng, những vướng mắc được tháo gỡ trước khi trở thành điểm nghẽn.