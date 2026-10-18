Dấu ấn Chính phủ tuần qua: Đổi mới căn bản từ những việc nhỏ nhất

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn

Các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định một phương thức điều hành đang được định hình ngày càng rõ nét: theo tinh thần kỷ cương, khoa học và lượng hóa; kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cấp bách, "tầm nhìn xa" nhưng phải "hành động ngay hôm nay", không chậm trễ, không bỏ lỡ cơ hội.

Và không chỉ tập trung vào các bài toán kinh tế, Chính phủ đặc biệt chú trọng đến nguồn lực con người, những giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Định hình phương thức làm việc mới

Nội dung đặc biệt quan trọng trong các hoạt động của Chính phủ thời gian qua là chuẩn bị các báo cáo trình Trung ương, Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội 2026 và kế hoạch năm 2027.

Trong tuần, Trung ương Đảng đã có Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; trong đó cơ bản tán thành nội dung các Báo cáo về kinh tế - xã hội do Đảng ủy Chính phủ trình. Đồng thời, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI cũng khai mạc, Chính phủ đã gửi đến Quốc hội 95 báo cáo, tờ trình, hồ sơ, tài liệu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 và năm 2027 là rất nặng nề và có ý nghĩa quan trọng - Ảnh: chinhphu.vn

Sự thống nhất cao trong các đánh giá của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã cho thấy rõ nét tinh thần đổi mới căn bản phương thức làm việc "chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi"; và sự thống nhất về nhận thức, sự cộng hưởng trong hành động đã mang lại hiệu quả ra sao.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ đã bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động; đồng thời quyết liệt đổi mới căn bản phương thức làm việc, tổ chức thực hiện theo hướng khoa học, hợp lý, hiệu quả, tập trung vào kết quả cuối cùng.

"Tất cả các công việc đều phải xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, ai làm, ai phối hợp, cuối cùng kết quả là gì và khi nào có, kết quả đó đóng góp cho đất nước cụ thể được lượng hóa như thế nào", Thủ tướng bày tỏ.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành 32 chương trình hành động, chuyển mạnh từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện; chủ động cập nhật, tích hợp các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Kết luận 18-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Trên thực tế, những đổi mới còn thể hiện qua những vấn đề tưởng chừng rất "kỹ thuật" nhưng lại ảnh hưởng tới tốc độ và chất lượng của việc đưa chính sách vào cuộc sống. Như cải tiến phương thức họp; xây dựng lịch họp khoa học, tần suất hợp lý; nội dung ngắn gọn, rõ ràng, tập trung; tăng cường trao đổi, hội ý, kể cả tranh thủ những cuộc "ăn sáng làm việc", "ăn trưa làm việc" của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp bảo đảm tính đoàn kết, thống nhất cao để giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp - Ảnh chinhphu.vn

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trực tiếp đi các địa phương để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động nhận diện, xử lý ngay các vấn đề đột xuất, phát sinh. Các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 được đánh giá tổng quát là đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá với nhiều điểm sáng nổi bật, từng bước hình thành và củng cố những nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước; thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển.

Có thể thấy, năm 2026 đang chứng kiến một bước chuyển mình lịch sử của kinh tế - xã hội đất nước. Giữa một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược gay gắt và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt là cột mốc xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD (ước đạt 1.110 tỷ USD).

Trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương vào thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Xác định rõ những việc cần làm, những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và đất nước.

Việc giảm lãi suất sẽ giảm trực tiếp chi phí vốn cho doanh nghiệp và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2026.

Liên quan tình hình kinh tế - xã hội, để cụ thể hóa Kết luận số 106 của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ, trong tuần qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với ngành ngân hàng về chính sách tiền tệ, với yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, tạo áp lực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo này giúp giảm trực tiếp chi phí vốn cho doanh nghiệp và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2026. Và để hưởng ứng cho chủ trương này, một loạt ngân hàng đã có quyết định điều chỉnh lãi suất cho vay theo hướng giảm lãi suất cho vay 2%.

Trong số các hoạt động nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp Quốc hội, rất đáng chú ý là việc các Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu đã đồng chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung xử lý những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Kiến tạo không gian, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới

Tiếp tục thúc đẩy các định hướng quan trọng theo từng lĩnh vực và không gian phát triển, Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp cho giai đoạn 2026-2035; chủ trì cuộc họp về bảo đảm cung ứng điện đến năm 2030 và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; dự lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi - Ảnh: chinhphu.vn

Với các địa phương, người đứng đầu Chính phủ dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Quảng Ninh, Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Với thế hệ trẻ và lĩnh vực giáo dục – đào tạo, Thủ tướng chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên và dự lễ khai khóa 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM.

Đây là những sự kiện riêng lẻ, song thông điệp tại các sự kiện này là nhất quán trong một tổng thể. Trong đó, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp cùng cuộc họp cấp bách về bảo đảm cung ứng điện và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII thể hiện tư duy quản trị đột phá và tầm nhìn vượt thời gian.

Không dừng lại ở việc giải quyết những bài toán ngắn hạn, Chính phủ đã chủ động tính toán kịch bản an ninh năng lượng – được đánh giá là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển – đồng thời tối ưu hóa nguồn lực quốc gia thông qua cơ chế tích hợp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch, không chỉ tổ chức không gian, phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo động lực, dẫn dắt đầu tư và mở đường cho phát triển bền vững, "không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt".

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM - Ảnh: chinhphu.vn

Song hành với đó, việc tôn vinh Thương hiệu quốc gia khẳng định quyết tâm chuyển dịch từ "gia công, lắp ráp" sang "sáng tạo, chủ động". Theo Thủ tướng, thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn là sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của một quốc gia. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Trong khi đó, chương trình đối thoại với thanh niên và sự kiện dự Lễ khai khóa Đại học Quốc gia TP.HCM cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao, nền tảng giáo dục – đào tạo, đưa Việt Nam bứt phá bằng tri thức, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Trực tiếp lắng nghe, truyền cảm hứng và định hướng cho thanh niên, sinh viên, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dấn thân vào những lĩnh vực mới, tham gia giải những bài toán khó của quốc gia, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình.

Cũng với thông điệp nhất quán về phát huy tiềm năng, khơi dây nội lực của các lực lượng trong xã hội, khuyến khích thi đua sáng tạo rộng khắp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự chương trình trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới…

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp Đại tướng Khamlieng Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Tiếp tục thúc đẩy đột phá phát triển khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với các bộ, cơ quan về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; làm việc với Viettel về nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tiếp lãnh đạo Tập đoàn Pasqal (Pháp) về thúc đẩy hợp tác công nghệ lượng tử.

Tại lễ kỷ niệm 145 năm đường sắt Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi căn bản tư duy phát triển, đưa đường sắt từ một phương thức vận tải đơn thuần trở thành trục hạ tầng chiến lược, kiến tạo không gian phát triển quốc gia, với quan điểm "không mua dự án mà mua năng lực", từng bước làm chủ công nghệ lõi, phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

Dấu ấn từ các Ban chỉ đạo liên ngành

Trong tuần qua, các Phó Thủ tướng đã chủ trì phiên họp của các Ban chỉ đạo, các hội nghị toàn quốc trên các lĩnh vực với nhiều nội dung đáng chú ý. Theo đó, các vấn đề lớn của đất nước đều được đặt trong tầm nhìn tổng thể và giải quyết bằng sự phối hợp đồng bộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026-Ảnh: chinhphu.vn

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Công tác liên ngành đối ngoại và Hội nhập quốc tế về kinh tế và khoa học - công nghệ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu chuyển mạnh từ đàm phán, ký kết sang tận dụng hiệu quả các cam kết quốc tế, biến cơ hội hợp tác thành nguồn lực phát triển đất nước; tăng cường phối hợp liên ngành, nhất là trong kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sau khi được kiện toàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, phát triển nhà ở phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với khả năng chi trả của người dân, tránh tình trạng nơi thiếu nhà ở, nơi xây dựng xong không có người sử dụng, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản tồn đọng, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho thuê; đồng thời sử dụng linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai để kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng không nên lo ngại việc giá nhà giảm theo hướng phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân, điều quan trọng là bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, ổn định.

Các Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng và Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung xử lý những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ các hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa; phải tạo dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức, qua đó định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Phó Thủ tướng cũng dự khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò (Lào Cai) và lễ khai trương Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cơ sở 2 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Ông nhấn mạnh quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" trong năm 2026, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng từ nay đến cuối năm, đồng thời xây dựng ngành thủy sản Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả và phát triển bền vững.

Từ kết nối quá khứ đến mở rộng quan hệ hợp tác

Một tâm điểm chú ý đầy xúc động trong tuần của đồng bào, đồng chí cả nước là các lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trên cả nước. Trong đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).

Hàng triệu người đã cùng theo dõi sự kiện thiêng liêng này, hàng trăm nghìn người đã đứng dọc hành trình 26km đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ với những cành hoa cúc trắng, cất cao tiếng hát "Bài ca không quên" hay Quốc ca.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên xe để đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại các phần mộ - Ảnh: chinhphu.vn ↵

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt và sâu sắc trên nhiều phương diện, khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" – sợi dây kết nối quá khứ anh hùng với hiện tại đổi mới; không chỉ tưởng niệm những người đã khuất, mà còn gắn kết cộng đồng hiện tại, khơi dậy niềm tự hào và tình đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định và củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Sự kiện này cũng giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình, là bài học lịch sử trực quan, sâu sắc về sự giá trị của độc lập, tự do, thống nhất – thành quả được đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước, từ đó bồi đắp lý tưởng sống và trách nhiệm cống hiến cho thế hệ hôm nay.

Cũng trong tuần qua, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các Phó Thủ tướng đã có các hoạt động đối ngoại rất sôi động.

Thủ tướng đã hội kiến đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lào, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Lào, Campuchia, tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia; qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ thực chất, hiệu quả với các nước láng giềng trong ASEAN- ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Lào, Campuchia. Ba người đồng cấp cũng đã dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào – Campuchia và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Với các đối tác từ châu Âu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đón, hội đàm với Thủ tướng Liechtenstein, hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ, tiếp các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên EU tại Hà Nội, tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg và Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg của Đức.

Các cuộc gặp trên có ý nghĩa quan trọng nhằm thắt chặt quan hệ và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên, huy động các nguồn lực về công nghệ cao, tài chính và thương mại cho phát triển đất nước. Tinh thần này tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2026, tiếp Đại sứ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Năm 2026 đang tiến về những tháng cuối với kỳ vọng cao về thành công toàn diện trên các lĩnh vực – từ tăng trưởng GDP thuộc nhóm hàng đầu khu vực, kiểm soát vĩ mô thành công, khơi thông hàng nghìn dự án tồn đọng, đến những bước tiến trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hạ tầng chiến lược, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, đồng thời củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh và đối ngoại.

Việt Nam không chỉ đứng vững trước sóng gió quốc tế mà đang vươn lên mạnh mẽ bằng việc làm cụ thể, sẵn sàng bứt phá để hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.