Dấu ấn Chính phủ tuần qua: Chỉ đạo điều hành toàn diện, quyết liệt, quyết tâm cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham gia trả lời chất vấn tại Quốc hội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong tuần, Thủ tướng Lê Minh Hưng có nhiều hoạt động quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, đặc biệt là cùng các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn tại Quốc hội và Thủ tướng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines.

Báo cáo giải trình, trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng đã tập trung làm rõ những nội dung lớn được nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm.

Theo đó, về kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị tiền đồng, củng cố vững chắc nền tảng vĩ mô làm cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống của Nhân dân, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo điều hành để tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội.

Trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển, mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh để giảm chi phí đầu vào, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực, lĩnh vực phát triển thông qua các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Những kết quả đạt được cho thấy rõ sự tăng trưởng mạnh, thực chất của nền kinh tế trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững.

Cùng với kết quả tăng trưởng cao, Chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Trong 10 tháng, đã chi khoảng 578 nghìn tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên cho y tế, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, đạt 72% dự toán năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị 1.623,5 tỷ đồng, trong đó có 134,1 nghìn tấn gạo trị giá khoảng 1.451,8 tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội đã thu xếp 123,3 nghìn tỷ đồng với gần 1,63 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách để vay vốn, dư nợ tín dụng chính sách là 457,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2026 (ABIS 2026) tại Philippines - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Nhìn chung, tình hình KTXH tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những thách thức, khó khăn, tồn tại như ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%, tạo nền tảng cho thực hiện kế hoạch năm 2027 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở Kết luận 106-KL/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành Nghị quyết về KTXH, ngân sách nhà nước năm 2027, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể gắn với thời hạn hoàn thành và cơ quan thực hiện. Đặc biệt, dự kiến tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2027 cần huy động khoảng 36-38% GDP, tương đương 6-6,4 triệu tỷ đồng, trong đó, kinh tế nhà nước chiếm 29,6%, khu vực ngoài nhà nước chiếm 56,4%, FDI chiếm khoảng 14%.

Trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề cập toàn diện các giải pháp trong nhiều vấn đề quan trọng như huy động nguồn lực, thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước; nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của nền kinh tế; khắc phục tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ; phát huy vai trò, đóng góp của các địa phương với sự phát triển chung của đất nước; đầu tư phát triển vùng ĐBSCL…

Nêu rõ năng lực tự chủ chiến lược đến từ đường lối, chính sách và đến từ thực lực của nền kinh tế, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng được khuôn khổ pháp lý minh bạch, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, dễ thực hiện, củng cố lòng tin cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cho rằng thẩm quyền của chính quyền địa phương là rất lớn theo tinh thần phân cấp, phân quyền, việc thực thi của các địa phương có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã và sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật, trong đó phân định rất rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, các ngành, các cơ quan Trung ương, chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

Chính phủ cũng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ những việc đã phân cấp, phân quyền cho địa phương để xác định rõ những nhiệm vụ chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm, những nhiệm vụ phải rà soát lại. Kế hoạch đầu tư công cũng đã bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm khách quan, công tâm và công bằng.

"Nếu đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ, bố trí đầy đủ nguồn lực, nhưng vẫn không đạt được tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ. Để tất cả mọi người khi vào vị trí công việc của mình, đã rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện, không thể đùn đẩy, né tránh được", Thủ tướng khẳng định.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ được người dân, chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá cao. Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, GS.TS. Trần Hoàng Ngân cho rằng điểm nổi bật của phiên chất vấn là tinh thần thẳng thắn, trực diện và cầu thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ trưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ khởi công dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên tại xã Mường Bang, tỉnh Sơn La - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Ông bày tỏ, Thủ tướng đã làm rõ vấn đề, phân tích cụ thể yêu cầu về huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng đã góp phần củng cố thêm niềm tin của người dân và các đại biểu Quốc hội vào khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Trong khi đó, trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ ở góc độ doanh nghiệp, TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân TPHCM cho rằng những thông điệp điều hành của Thủ tướng tại phiên trả lời chất vấn đã đề cập đúng những vấn đề cốt lõi mà doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm, nhất là quyết tâm hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Trên lĩnh vực đối ngoại, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 từ ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, tự chủ chiến lược và ứng phó chủ động của ASEAN trước các biến động, tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất của ASEAN với các đối tác, trên cơ sở đảm bảo vai trò trung tâm của Hiệp hội. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề cùng quan tâm.

Trong tuần, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Chính phủ tiếp tục diễn ra sôi động, với nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, địa phương và tập đoàn lớn trên thế giới.

Thủ tướng cũng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam; tiếp Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có các cuộc tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh; Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB); Phó Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Stephen Vaden; ông Atsuhiko Hirano, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Idemitsu Kosan (Nhật Bản). Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản).

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Per Narvinger, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển), tiếp Đoàn Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn tham vấn Điều IV năm 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản).

Các hoạt động đối ngoại góp phần củng cố quan hệ với các đối tác, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tranh thủ các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cuộc tiếp xúc tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển như hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực. Qua các cuộc làm việc, nhiều đối tác quốc tế đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế, nỗ lực cải cách, môi trường đầu tư và triển vọng hợp tác với Việt Nam.

Tuần qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng nhà trường.

Thủ tướng đề nghị Đại học Kinh tế Quốc dân phải nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển nhanh và mạnh từ mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình đại học hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách theo tinh thần các Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới; chủ động hơn trong nghiên cứu, tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách; phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 150 và đến năm 2035 thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo lĩnh vực, đến năm 2045 trở thành đại học đẳng cấp quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hoàn thiện thể chế, ổn định thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số

Cùng với các hoạt động đối ngoại, trong tuần, lãnh đạo Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành trên nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định giá cả thị trường đến thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và phát triển giáo dục.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026) - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên tại Sơn La, chứng kiến ký hợp đồng BOT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I và chủ trì cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong xử lý dự án tồn đọng, bảo đảm tháo gỡ khó khăn nhưng không hợp thức hóa những vi phạm đã xảy ra, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang dự Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, yêu cầu Trung tâm đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, chuyển mạnh từ hợp tác đơn thuần sang cùng nghiên cứu, làm chủ công nghệ và tạo ra các sản phẩm khoa học cụ thể, phục vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự Lễ công bố kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh số, trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 và Lễ tổng kết hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam. Chỉ đạo nổi bật từ các sự kiện này là yêu cầu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; chuyển kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh số thành hành động thực chất, lấy hiệu quả đối với người dân, doanh nghiệp làm thước đo chuyển đổi số.

Trong tuần, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, với các thông điệp chính là yêu cầu giữ ổn định giá các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026; đồng thời bảo đảm chính sách giảm giá điện, giảm thuế xăng được phản ánh vào giá hàng hóa, dịch vụ…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Hội nghị tổng kết khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 tại Bắc Ninh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã dự Hội nghị tổng kết khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2026 tại Bắc Ninh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy truyền thống hiếu học, chú trọng thực học, thực tài, thúc đẩy học tập suốt đời; đổi mới và nhân rộng các mô hình khuyến học hiệu quả, tạo cơ hội học tập cho mọi người dân.

Có thể khẳng định, các hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần là toàn diện, quyết liệt, tiếp tục thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.