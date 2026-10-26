Dấu ấn chặng đường xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng trao Giấy khen cho Chi hội Khuyến học tộc Nguyễn Đà Sơn vì có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Phát triển tổ chức, mở rộng hoạt động

Một trong những thành tựu nổi bật của 35 năm qua là sự phát triển rộng khắp của tổ chức Hội và phong trào khuyến học. Từ những địa bàn ban đầu chỉ có một số tổ chức Hội với khoảng 200 hội viên, đến tháng 10/2026, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng đã có 65/93 Hội Khuyến học xã, phường được thành lập.

Công tác củng cố chi hội, ban và tổ khuyến học tiếp tục được chú trọng, hướng tới nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò của cán bộ và hội viên ở cơ sở. Cơ cấu hội viên ngày càng đa dạng, thu hút trí thức, doanh nhân, cán bộ trẻ và người lao động tham gia.

Theo số liệu tổng kết giai đoạn 1991 - 2026, kinh phí dành cho học bổng và khen thưởng học sinh của Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng đạt hơn 830 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 là 513,69 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng trân trọng của quá trình vận động, kết nối nguồn lực xã hội và chăm lo cho sự học của con em nhân dân.

Quỹ học bổng hiện còn 7,2 tỷ đồng, tạo nguồn lực tiếp tục hỗ trợ người học trong giai đoạn mới. Mỗi khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên chiếc cầu nối giữa lòng nhân ái của cộng đồng và khát vọng vươn lên của người học.

Cùng với học bổng, các giải thưởng khuyến tài như Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc toàn diện, học sinh vượt khó học giỏi, học sinh cán bộ đoàn - đội giỏi và học sinh dân tộc thiểu số vượt khó hiếu học đã góp phần tôn vinh tài năng, ý chí và những giá trị tốt đẹp trong học đường. Những hoạt động ấy khuyến khích tinh thần vượt khó, khơi dậy khát vọng học tập và bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Hội Khuyến học thành phố trao học bổng cho con của các thuyền viên gặp nạn trên tàu cá QNa-90859-TTS. Ảnh: HỒ QUÂN

Sức mạnh của phong trào còn đến từ những tấm lòng bền bỉ đồng hành là các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cựu học sinh, những người đã nghỉ hưu nhưng vẫn tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Xây dựng các mô hình học tập

Từ năm 2014, việc triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” đã tạo thêm động lực cho phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan và đơn vị.

Theo số liệu tổng hợp của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất, mô hình học tập tiếp tục đạt những kết quả đáng ghi nhận. Thành phố có 532.711 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 2.507 “Dòng họ học tập”; 3.448 “Cộng đồng học tập” và 1.298 “Đơn vị học tập”.

Đặc biệt, mô hình “Công dân học tập” góp phần mở rộng nhận thức về trách nhiệm học tập của mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại. Thành phố hiện ghi nhận 700.500 công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập”; số tài khoản đăng ký trên trang web “congdanhoctap.vn” của Hội Khuyến học Việt Nam đạt 710.600.

Học tập dần trở thành nhu cầu tự thân, gắn với nâng cao năng lực nghề nghiệp, cải thiện đời sống và phát triển văn hóa cộng đồng.

Thành phố Đà Nẵng mới từ sau ngày 1/7/2025 mở ra giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp khuyến học. Đây là sự hội tụ của hai vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, có nhiều thế hệ hiếu học, trọng nghĩa tình và giàu ý chí vượt khó. Những kinh nghiệm, thành quả và nguồn lực được tích lũy qua nhiều năm ở hai địa phương cần được kết nối, phát huy để tạo nên sức mạnh chung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 5, từ trái qua) chúc mừng Hội Khuyến học thành phố nhân Ngày Khuyến học Việt Nam. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Thành phố đặt ra yêu cầu phải phát triển phong trào khuyến học phù hợp điều kiện từng địa bàn, quan tâm đến những nhóm dân cư còn gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục, đồng thời tạo thêm cơ hội học tập cho người lao động, thanh niên và người trưởng thành.

Trước mắt, việc kiện toàn hệ thống Hội tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm các tổ chức cơ sở hoạt động ổn định, thực chất, gần dân và sát nhu cầu của người học. Công tác phát triển hội viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động; vận động nguồn lực cần gắn với công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng; các chương trình học bổng phải đến đúng đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội Khuyến học tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa gia đình, nhà trường, xã hội, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo; gắn khuyến học với khuyến tài, khuyến nghề và phát triển nguồn nhân lực. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kết nối người học, vận động học bổng và xây dựng các mô hình học tập sẽ góp phần đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho mọi người dân.

Xây dựng thành phố học tập là quá trình lâu dài, trong đó mỗi công dân vừa là người thụ hưởng vừa là chủ thể tham gia. Nhà nước tạo cơ chế, chính sách; ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn; Hội Khuyến học kết nối và vận động xã hội; gia đình, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân cùng góp sức.

Ở chặng đường mới, phát triển sự nghiệp khuyến học đồng thời là trách nhiệm và khát vọng của thành phố Đà Nẵng: lấy học tập làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm động lực cho phát triển bền vững.