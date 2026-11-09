Dấu ấn cán bộ dân vận và điểm tựa từ chương trình 'mẹ đỡ đầu'

Đằng sau những kết quả nhân văn ấy là dấu ấn của những cán bộ dân vận cơ sở - những người đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành hành động thực tiễn. Bằng sự tận tâm và phương pháp "dân vận khéo", đội ngũ cán bộ không chỉ giải quyết kịp thời bài toán an sinh cấp bách mà còn củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền (Bên trái) trao hỗ trợ tới em Nguyễn An Khanh (sinh năm 2011). Ảnh: Phạm Mạnh

Thực tiễn bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay đặt ra không ít thách thức đối với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tại các khu vực đô thị, áp lực mưu sinh cùng những biến cố bất ngờ về sức khỏe, tai nạn đã đẩy nhiều gia đình vào khủng hoảng kéo dài. Điều này trực tiếp đe dọa đến quyền lợi cơ bản của trẻ em, khiến các em đứng trước nguy cơ bỏ dở việc học và thiếu môi trường phát triển toàn diện. Sự can thiệp của chính sách hành chính đơn thuần đôi khi chưa đủ nhanh và đủ sâu để bao quát toàn bộ các trường hợp yếu thế, đòi hỏi phải có sự linh hoạt trong công tác tiếp cận thực tế.

Hoàn cảnh của em Tạ Hoàng Sơn Anh (sinh năm 2016), một cậu bé với tuổi đời còn rất nhỏ nhưng đang phải chống chọi với căn bệnh suy thận mãn tính và giảm tiểu cầu vô căn bẩm sinh. Bệnh lý nghiêm trọng đòi hỏi phác đồ điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, trong khi gia đình em lại thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sơn Anh sống cùng mẹ là người mẹ đơn thân, nguồn thu nhập bấp bênh không đủ để trang trải các chi phí y tế khổng lồ.

Một trường hợp khác tại Tổ dân phố số 19, phường Láng là em Nguyễn An Khanh (sinh năm 2011), cũng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối mặt với nguy cơ gián đoạn học tập nếu không có sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời từ các nguồn lực bên ngoài. Những thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cơ chế phản ứng nhanh, hiệu quả và bền vững từ phía chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Không thể để trẻ em tự chống chọi với nghịch cảnh, hệ thống chính trị cơ sở cần phải đóng vai trò trung tâm trong việc định phối các nguồn lực cứu trợ.

Kết nối các nguồn lực xã hội

Khi rủi ro ập đến, nếu chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước phân bổ theo định kỳ, những trường hợp bệnh hiểm nghèo cần ghép tạng như Sơn Anh sẽ bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động được triển khai như một giải pháp chiến lược nhằm khắc phục độ trễ của các chính sách hỗ trợ thông thường. Để giải pháp này đi vào thực chất, vai trò trực tiếp của người cán bộ, đảng viên cơ sở là yếu tố then chốt.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng, đã thể hiện rõ dấu ấn cá nhân thông qua phương pháp làm việc sát sao. Với quan điểm công tác dân vận phải xuất phát từ việc thấu hiểu và chia sẻ, đồng chí luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham mưu và triển khai các hoạt động hỗ trợ trúng đích.

Đối với hoàn cảnh của Sơn Anh, nhà trường và địa phương đã phối hợp chặt chẽ để tạo ra một chiến dịch lan tỏa thông tin mạnh mẽ. Trường Tiểu học Kim Liên, nơi em theo học, đã thực hiện vận động quy mô lớn trong toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh. Kết quả của công tác dân vận khéo léo này là những con số biết nói: Phụ huynh và học sinh toàn trường ủng hộ 254.003.000 đồng; cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường ủng hộ (đợt 2) số tiền 36.000.000 đồng; riêng tập thể phụ huynh lớp 2D ủng hộ 28.000.000 đồng. Tổng nguồn kinh phí này đã được trao tận tay cho gia đình vào ngày 8/4/2024, tạo điều kiện tài chính quyết định để thông tin của Sơn Anh được Bệnh viện Nhi Trung ương đưa lên hệ thống thuộc diện bệnh nhân ưu tiên tốp đầu chờ ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức.

Bên cạnh giải pháp huy động tức thời từ cộng đồng, giải pháp bền vững được thiết lập thông qua sự dấn thân của chính người cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền đã trực tiếp nhận làm "Mẹ đỡ đầu" cho Sơn Anh, hỗ trợ kinh phí 12.000.000 đồng/năm nhằm san sẻ gánh nặng nuôi dưỡng cùng gia đình. Sự hỗ trợ này được trao trực tiếp trên sân khấu của chương trình thiện nguyện, minh chứng cho sự minh bạch và tính cam kết cao của cán bộ lãnh đạo đối với cộng đồng. Không dừng lại ở một cá nhân, thông qua sự kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Láng, ngày 18/10/2026, đồng chí tiếp tục nhận đỡ đầu em Nguyễn An Khanh (sinh năm 2011) với mức hỗ trợ cố định 500.000 đồng/tháng cho đến khi em tròn 18 tuổi.

Điểm tựa vững chắc từ những "Người mẹ thứ hai"

Đối với em Tạ Hoàng Sơn Anh, nguồn lực tài chính từ cộng đồng và sự bao bọc của người "Mẹ đỡ đầu" đã tạo ra một điểm tựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và thể trạng yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, Sơn Anh vẫn giữ được thái độ sống lạc quan, sự hài hước và nỗ lực vươn lên đạt thành tích học tập tốt. Nghị lực của cậu bé trưởng thành sớm này là minh chứng sống động cho hiệu quả của việc can thiệp xã hội đúng lúc.

Chia sẻ về đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, em Tạ Hoàng Sơn Anh bộc bạch: "Theo con được biết thì mẹ Hiền là một cán bộ lãnh đạo của cơ quan nhưng mà trong tim con thì mẹ Hiền luôn là một người mẹ giản dị tình cảm và ấm áp, con rất yêu mẹ Hiền". Ý kiến từ chính người trong cuộc đã phản ánh độ thành công tuyệt đối của công tác dân vận: Biến chủ trương, chính sách thành tình cảm gia đình, tạo dựng được sự tin yêu từ nền tảng cơ sở.

Từ phía gia đình và người dân, kết quả của chương trình cũng mang lại niềm tin sâu sắc vào hệ thống giáo dục và tổ chức đoàn thể. Gia đình em Sơn Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường, quý vị phụ huynh và các mạnh thường quân vì tình yêu thương, sự hết lòng ủng hộ.

Em Tạ Hoàng Sơn Anh (sinh năm 2016) nhận hỗ trợ qua chương trình "mẹ đỡ đầu".

Về phía chính quyền cơ sở, đại diện Đảng ủy phường Láng khẳng định, những việc làm thiết thực, trách nhiệm và nhân văn của đồng chí Phó Bí thư Thường trực đã trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ. Hành động đi đầu trong việc vận động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho người yếu thế đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự tin tưởng, quý mến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân dành cho người lãnh đạo chính là kết quả cao nhất của nghệ thuật "dân vận khéo", góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương ngày càng vững chắc.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và dấu ấn của những cán bộ dân vận tận tụy đã mang đến lời giải toàn diện cho bài toán bảo vệ trẻ em yếu thế. Kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở những con số hỗ trợ hay các suất quà, mà cao hơn cả là sự kết nối tình người, là điểm tựa tinh thần vững chắc để các em tự tin bước tiếp.

Những hành động thiết thực, bám sát cơ sở, trọng dân và vì dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã chứng minh sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Việc nhân rộng các tấm gương điển hình và mô hình an sinh này sẽ tiếp tục là chìa khóa để xây dựng một xã hội nhân văn, phát triển bền vững, nơi không một ai, đặc biệt là trẻ em, bị bỏ lại phía sau.