Dấu ấn Bùi Bằng Đoàn: Kết nối di sản bằng công nghệ số

Chương trình diễn ra tại Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, thôn Bặt Chùa, xã Ứng Thiên, với sự tham gia của ông Phạm Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên; ông Bùi Yến Quân, 83 tuổi, hậu duệ dòng họ Bùi, thầy và trò Trường THCS Bùi Bằng Đoàn và đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương.

Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm nhân kỷ niệm 137 năm ngày sinh của cố Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. Ảnh: Kim Xuyến

Chương trình livestream “Hành trình về địa chỉ đỏ” xã Ứng Thiên là câu chuyện lịch sử được chuyển tải thông qua nền tảng số. Từ Khu lưu niệm tại thôn Bặt Chùa, những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách cụ Bùi Bằng Đoàn được giới thiệu trực tiếp tới công chúng. Cách làm này mở rộng không gian tiếp cận di sản.

Nếu trước đây việc tìm hiểu Khu lưu niệm chủ yếu diễn ra thông qua những chuyến tham quan trực tiếp, thì nay, nhờ công nghệ, câu chuyện về địa chỉ đỏ có thể đến với người dân ở nhiều địa phương, với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ 3D được kỳ vọng tạo ra phương thức trải nghiệm mới. Không gian kiến trúc, tư liệu, hình ảnh và hiện vật có thể được số hóa, giới thiệu trực quan, giúp người xem có thêm cơ hội tìm hiểu về di tích ngay cả khi chưa có điều kiện trực tiếp đến tham quan.

Lãnh đạo xã Ứng Thiên cùng các thế hệ hậu duệ cụ Bùi Bằng Đoàn tại buổi livestream. Ảnh: Kim Xuyến

Từ địa chỉ đỏ đến không gian số

Tại buổi livestream, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Phạm Văn Thao khẳng định, chương trình "Hành trình về địa chỉ đỏ" với chủ đề "Dấu ấn Bùi Bằng Đoàn - Từ quê hương đến Quốc hội Việt Nam" nhằm đưa những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương đến gần hơn với nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Theo ông Phạm Văn Thao, cụ Bùi Bằng Đoàn là người con ưu tú của quê hương, một trí thức có uy tín, tài năng và lòng yêu nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước trong những năm đầu của chính quyền cách mạng. Đặc biệt, trên cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội, cụ đã góp phần xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn. Tấm gương về lòng yêu nước, sự liêm chính, tận tụy, luôn đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên hết vẫn còn nguyên giá trị.

Đối với xã Ứng Thiên, gìn giữ và phát huy giá trị Khu lưu niệm cụ Bùi Bằng Đoàn không chỉ là trách nhiệm đối với di sản quê hương, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho thế hệ hôm nay. Thông qua các hình thức tuyên truyền trực tiếp và nền tảng số, câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của cụ sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, để các thế hệ hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của quê hương.

Ông Phạm Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên tại buổi livestream “Hành trình về địa chỉ đỏ”. Ảnh: Kim Xuyến

Tại buổi livestream, ông Bùi Yến Quân hậu duệ của cụ Bùi Bằng Đoàn chia sẻ: Tôi luôn cảm thấy tự hào và xúc động khi được cùng địa phương tham gia chương trình Hành trình về địa chỉ đỏ, với chủ đề Dấu ấn Bùi Bằng Đoàn – từ quê hương đến Quốc hội Việt Nam. Với gia đình chúng tôi, nhà lưu niệm không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm, tư liệu và dấu tích về cuộc đời của cụ, mà còn là một địa chỉ để các thế hệ con cháu tìm về cội nguồn, hiểu hơn về truyền thống của gia đình và quê hương. Chúng tôi luôn ý thức rằng việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của nhà lưu niệm không chỉ là trách nhiệm của riêng dòng họ, mà còn là trách nhiệm chung trong việc gìn giữ một phần lịch sử của quê hương.

Chúng tôi mong muốn các tư liệu, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn sẽ tiếp tục được sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu bằng nhiều hình thức, trong đó có ứng dụng công nghệ số và các chương trình trực tuyến như hôm nay. Qua đó, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu về danh nhân của quê hương, hun đúc lòng tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống. Đó cũng là cách để những giá trị tốt đẹp mà cụ Bùi Bằng Đoàn để lại được lan tỏa và trường tồn cùng thời gian".

Ông Bùi Yến Quân hậu duệ của cụ Bùi Bằng Đoàn. Ảnh: Kim Xuyến

Đưa lịch sử đến gần thế hệ trẻ

Đối với học sinh Trường THCS Bùi Bằng Đoàn, việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật lịch sử mà trường mang tên có ý nghĩa đặc biệt. Từ những câu chuyện được kể tại Khu lưu niệm, các em không chỉ hiểu thêm về một nhân vật lịch sử mà còn có cơ hội tìm hiểu truyền thống quê hương, những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến cho cộng đồng. Khi giáo dục trực tiếp được kết hợp với công nghệ số, bài học lịch sử có thể được mở rộng ra ngoài lớp học. Học sinh có thể tham quan thực tế, tìm hiểu hiện vật, lắng nghe câu chuyện từ hậu duệ dòng họ và tiếp tục khám phá tư liệu qua không gian số. Cách làm này góp phần biến di sản thành một “lớp học mở”, nơi quá khứ được kết nối với hiện tại và những giá trị lịch sử được trao truyền bằng phương thức gần gũi với thế hệ trẻ.

Giáo viên và học sinh trường THCS Bùi Bằng Đoàn tại buổi livestream Ảnh: Kim Xuyến

Hướng tới điểm hẹn di sản thông minh

Thông qua livestream “Hành trình về địa chỉ đỏ”, xã Ứng Thiên mong muốn quảng bá sâu rộng hơn giá trị Khu lưu niệm Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, đồng thời đổi mới cách thức giới thiệu và phát huy giá trị di sản. Khu lưu niệm không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử, giúp người dân, học sinh, du khách và các nhà nghiên cứu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn và lịch sử Quốc hội Việt Nam. Qua đó, từng bước xây dựng Khu lưu niệm thành điểm giáo dục truyền thống, nơi kết nối lịch sử với hiện tại, truyền thống với công nghệ. Từ Bặt Chùa, câu chuyện về người con quê hương Bùi Bằng Đoàn tiếp tục được lan tỏa, góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, sự liêm chính, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với nhân dân.