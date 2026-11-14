Dấu ấn “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Suối Dầu

Với những thành tích xuất sắc trong phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT) và xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Dầu vừa được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen. Đây là kết quả từ việc triển khai những mô hình thiết thực như: Lắp đặt “mắt thần” camera an ninh, làm đường giao thông nông thôn và tín chấp nguồn vốn vay giúp hội viên vươn lên làm giàu.

Những “mắt thần” góp phần giữ bình yên thôn xóm

Những ngày giữa tháng 11, tiết trời xã Suối Dầu dịu mát sau cơn mưa. Trên những tuyến đường liên thôn được đổ bê tông khang trang, sạch đẹp, hệ thống camera an ninh hoạt động 24/24 giờ. Cùng ông Lê Văn Tự - Chủ tịch Hội CCB xã, chúng tôi đến thôn Khánh Thành Nam, một điểm sáng trong phong trào tự quản về an ninh, trật tự. Chỉ tay lên chiếc camera mới lắp tại giao lộ, ông Phan Thế Trung Kiên, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Khánh Thành Nam phấn khởi chia sẻ: “Trước đây, các tuyến đường nhánh về đêm khá vắng vẻ, còn xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, trộm cắp vặt. Từ khi chi hội vận động lắp đặt 12 mắt camera tại các điểm trọng yếu, kết hợp duy trì tuyến đường tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tình hình an ninh, trật tự đã chuyển biến rõ rệt. Mô hình này không chỉ giúp phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ của người dân mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm”.

Cựu chiến binh thôn Khánh Thành Nam ra mắt con đường camera an ninh bảo đảm an toàn giao thông và an ninh, trật tự.

Hiệu quả của mô hình được người dân ghi nhận. Ông Nguyễn Tấn Đạt (thôn Khánh Thành Nam) cho biết: “Từ ngày có tuyến đường tự quản và hệ thống camera an ninh do các CCB triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc giữ gìn an ninh, trật tự và cảnh quan môi trường. Thấy các CCB tuổi cao vẫn gương mẫu đi đầu, tuần tra, nhắc nhở tận tình nên ai nấy đều tự giác chấp hành quy định chung, không còn tình trạng xả rác bừa bãi hay tụ tập gây mất trật tự”.

Mô hình này không chỉ triển khai ở thôn Khánh Thành Nam mà được nhân rộng trên toàn xã. Trong năm 2026, Hội CCB xã Suối Dầu đã chỉ đạo lắp đặt tổng cộng 22 camera an ninh tại các địa điểm thuộc 3 thôn Cây Xoài (3 mắt), Suối Lau (7 mắt) và Khánh Thành Nam (12 mắt); đồng thời xây dựng và quản lý 5 tuyến đường cờ Tổ quốc. Đặc biệt, hội còn vận động Nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 600m² đường bê tông nông thôn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất và dân sinh. Với những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, năm 2026, Hội CCB xã đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen.

Nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua

Không chỉ làm tốt công tác xã hội, Hội CCB xã Suối Dầu còn đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, chăm lo đời sống hội viên. Thông qua việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn, hội đã tín chấp cho 246 hộ hội viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ hơn 15,2 tỷ đồng để mở rộng sản xuất, chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích cùng sự nỗ lực của hội viên, đến cuối năm 2026, Hội CCB xã Suối Dầu không còn hộ hội viên nghèo.

Đại diện Hội Cựu chiến binh xã Suối Dầu thăm hỏi hội viên nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Bên cạnh đó, nghĩa tình đồng đội luôn được thắp sáng qua những việc làm nhân văn như: Duy trì quỹ tương trợ hơn 126,7 triệu đồng; tặng 100 suất quà an sinh trị giá 20 triệu đồng; nhận đỡ đầu cho 2 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/năm cho đến khi các em đủ 18 tuổi; trao 280 tập vở khuyến học cho học sinh vượt khó học giỏi và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cựu chiến binh xã Suối Dầu tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Văn Tự bày tỏ: “Những kết quả đạt được trong năm 2026 là động lực để cán bộ, hội viên CCB xã Suối Dầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Năm 2027, hội xác định tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đổi mới phương thức sinh hoạt chi hội theo hướng lấy hội viên làm trung tâm. Hội phấn đấu 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 100% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”, giữ vững thành quả không còn hội viên nghèo và nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả như “Camera an ninh”, góp phần xây dựng quê hương Suối Dầu ngày càng giàu đẹp, bình yên”.

Có thể khẳng định, với bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao cùng những việc làm thiết thực, Hội CCB xã Suối Dầu đã và đang khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Khánh Hòa.

Trao đổi với chúng tôi về vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị tại địa phương, bà CAO THỊ LIỄU - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Dầu nhấn mạnh: “Trong mọi phong trào thi đua yêu nước hay các cuộc vận động tại cơ sở, Hội CCB luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu và tạo sức lan tỏa rất lớn. Từ việc tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cho đến chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các CCB đều làm bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất của người lính. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận và Hội CCB đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

MAI VĂN ĐÔNG