Dấu ấn bác sĩ trẻ nơi vùng cao, hải đảo

Bác sĩ Lê Thị Tài Linh.

Bản lĩnh nữ bác sĩ

Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình năm 2019, bác sĩ Lê Thị Tài Linh có cơ hội làm việc trong môi trường thuận lợi hơn, nhưng chị lựa chọn trở về quê hương, công tác tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân. “Lựa chọn trở về, một phần là vì gia đình, nhưng bản thân tôi cũng muốn cống hiến cho quê hương bởi hơn ai hết tôi hiểu những thiếu thốn trong khám, chữa bệnh của người dân nơi đây, và tôi cũng muốn thử thách bản thân mình ở môi trường làm việc này”, chị Linh cho biết.

Chị được phân công làm việc tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc. Đây là khoa thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy cấp. Những bác sĩ làm việc tại đây phải có tinh thần “thép”, cùng sức chịu đựng, sự hy sinh hơn người. Với một bác sĩ trẻ, lại là nữ, lựa chọn này tiếp tục là thử thách khó hơn. Tuy nhiên, qua hơn 7 năm gắn bó, bác sĩ Linh nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, mỗi ca bệnh đều được chị nhanh chóng đưa ra phán đoán chính xác, xử lý kịp thời, tận dụng khoảng thời gian “vàng” cùng bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Hiện, mỗi tháng khoa tiếp nhận từ 120 - 150 lượt bệnh nhân, với 19 giường bệnh, 8 điều dưỡng và 2 bác sĩ trực luân phiên.

Làm bác sĩ tại tuyến cơ sở phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn có những “đãi ngộ” giúp họ “trưởng thành” trong nghề. Đó là sự tin tưởng, tạo điều kiện của lãnh đạo bệnh viện vào nền tảng chuyên môn được đào tạo bài bản, “khi nguồn nhân lực chất lượng cao tại bệnh viện chưa nhiều, tôi và đồng nghiệp được tiếp xúc với nhiều ca bệnh khó. Chính trải nghiệm thực tế giúp chúng tôi rèn luyện bản lĩnh và nâng cao tay nghề. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ giúp bệnh viện kết nối với các chuyên gia đầu ngành xử lý những ca bệnh khó, phức tạp, mang lại cho bác sĩ chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý báu. Đồng thời, bác sĩ trẻ như tôi được bệnh viện khuyến khích học tập, tiếp tục nâng cao trình độ”, bác sĩ Linh cho biết. Điều đó, giúp chị và những bác sĩ trẻ yên tâm gắn bó với bệnh viện cùng với bệnh viện nỗ lực kéo gần khoảng cách tuyến, mang thêm dịch vụ y tế mới, khó về cho người dân địa phương.

Ở tuổi 31, bác sĩ Linh đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về những người trẻ khoác áo blu trắng. Họ trở về quê hương với nhiều lý do, nhưng khát vọng cống hiến chính là động lực để họ không ngừng học hỏi, rèn luyện chuyên môn, vững vàng trước khó khăn, và chính hành trình bền bỉ ấy làm nên dấu ấn của người thầy thuốc trẻ.

Ông Lê Đình Khoa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Xuân, cho biết: “Những bác sĩ trẻ như bác sĩ Linh là lực lượng nòng cốt trong chiến lược nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở. Ở Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, sự bình tĩnh và năng lực xử trí ban đầu có ý nghĩa quyết định. Chúng tôi xác định phải tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ trẻ được đào tạo liên tục, được thử sức ở những vị trí quan trọng và từng bước làm chủ chuyên môn ngay tại đơn vị”.

Điểm tựa quân y nơi đảo xa

Rời môi trường bệnh viện chuyên nghiệp đến làm việc tại đảo xa, các bác sĩ phải thích nghi với điều kiện sống và làm việc đặc thù, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu chăm sóc khác biệt. Với bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Tiến, Bệnh xá trưởng đảo Mê, mỗi ngày công tác là một hành trình rèn luyện bản lĩnh và trách nhiệm của người thầy thuốc quân y.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến thăm khám sức khỏe cho chiến sĩ đảo Mê.

Tốt nghiệp Học viện Quân y năm 2023, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến được phân công công tác tại Khoa Quốc tế, Bệnh viện Quân y 4. Đây là môi trường giúp anh tiếp cận quy trình chuyên môn bài bản, chuyên nghiệp cùng hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ. Tháng 10/2025, anh nhận quyết định ra công tác tại đảo Mê, một môi trường làm việc hoàn toàn khác, một mình anh đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe cho khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê, lực lượng trực hải đăng và các tổ công tác theo đợt.

Trên đảo, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quân y. Mùa hè nắng gắt, mùa đông gió buốt, địa hình đá và gió biển mạnh ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, khi biển động kéo dài, việc ra vào đảo gặp khó khăn, hỗ trợ từ đất liền có thể bị gián đoạn. Không phải trường hợp nào cũng có thể chuyển tuyến ngay, vì vậy, khả năng thăm khám, xử trí ban đầu tại chỗ có ý nghĩa quan trọng. Với bác sĩ trẻ như Tiến, đây vừa là thử thách, vừa là môi trường để rèn luyện khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh khám, điều trị khi có chiến sĩ bị bệnh, phần lớn công việc của bác sĩ Tiến tập trung vào y tế dự phòng. Anh thực hiện đo huyết áp định kỳ, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn, kiểm tra vệ sinh, khu bếp, tuyên truyền phòng bệnh theo mùa... Những công việc thường xuyên này góp phần phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe, hạn chế bệnh tật, bảo đảm quân số phục vụ nhiệm vụ. Tại đây, anh cùng các chiến sĩ phát triển vườn thuốc nam, chủ động nguồn dược liệu chăm sóc sức khỏe ban đầu. “Ở đảo, phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh. Giữ được sức khỏe ổn định để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Công tác tại đảo xa đòi hỏi người bác sĩ không chỉ vững chuyên môn mà còn phải chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống. Thời gian công tác tại đảo Mê, với bác sĩ Tiến là quá trình tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng xử trí và nâng cao năng lực chuyên môn.

Dấu ấn của bác sĩ Linh, bác sĩ Tiến... không chỉ được tạo nên từ những ca bệnh khó hay những pha xử trí kịp thời, mà còn từ quá trình bền bỉ học hỏi, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu công việc trong những điều kiện đặc thù. Dù ở vùng cao còn thiếu thốn hay nơi hải đảo cách trở, chính năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm đang giúp những người thầy thuốc trẻ khẳng định vai trò của mình, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.