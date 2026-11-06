Dấu ấn 'Ba Nhất' và mục tiêu xã không ma túy tại Nam Phước

Chủ động phòng ngừa, xây dựng “vùng xanh” ma túy

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thượng tá Phạm Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Nam Phước, cho biết trước thực tế tội phạm và tệ nạn ma túy xuất hiện các thủ đoạn tinh vi mới (tiêu biểu là hành vi nghi vấn mua bán thuốc lá tẩm tinh dầu chứa chất ma túy), Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch gắn công tác phòng, chống ma túy với lộ trình xây dựng xã Nam Phước không ma túy đến năm 2027.

Công an xã Nam Phước huy động lực lượng triển khai cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy.

“Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả bền vững, đơn vị coi trọng việc phòng ngừa từ sớm, từ xa, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý địa bàn, quản lý đối tượng với công tác vận động nhân dân. Sự đồng lòng của nhân dân chính là chiếc chìa khóa quyết định để chúng tôi từng bước làm sạch địa bàn, hiện thực hóa mục tiêu xã không ma túy vào năm 2027”, Thượng tá Phạm Văn Hiệp, Trưởng Công an xã Nam Phước chia sẻ.

Theo thống kê của Công an xã Nam Phước, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 10 vụ việc hình sự liên quan đến ma túy (gồm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và nghi vấn mua bán thuốc lá tẩm tinh dầu, thu giữ 331 điếu để giám định) cùng 2 vụ vi phạm hành chính.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động (từ 5/8 đến 20/9), Công an xã đã huy động hơn 700 lượt cán bộ, chiến sĩ, phát hiện 4 vụ/10 đối tượng phạm tội về ma túy; đồng thời phát hiện, xác minh chuyển Công an phường Hội An Tây thụ lý 1 vụ/2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại địa bàn phường Hội An Tây.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã cũng đã tiến hành test nhanh ma túy cho 633 trường hợp, lập hồ sơ quản lý 9 người sử dụng trái phép chất ma túy và đưa 2 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện thời hạn 2 năm tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Đà Nẵng.

Công an xã Nam Phước tổ chức lực lượng tuần tra đêm đảm bảo ANTT.

Song song với công tác đấu tranh, công tác phòng ngừa xã hội được Công an xã Nam Phước đẩy mạnh bằng nhiều hình thức sáng tạo. Phong trào xây dựng địa bàn không ma túy đã phủ sóng 17/17 thôn. Lực lượng Công an xã cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp thu hút hơn 2.000 lượt người tham gia, phát động giải chạy, mít tinh hưởng ứng Tháng hành động PCMT, treo 32 áp phích, dán 9 tài liệu và phát hơn 1.500 tờ rơi. Đặc biệt, chương trình tuyên truyền kết hợp xét nghiệm nhanh cho 180 học sinh Trường THPT Sào Nam đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong môi trường giáo dục.

Huy động sức mạnh tổng hợp

Mới đây, vào ngày 19/10, Công an xã Nam Phước đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho hơn 400 học sinh cùng 29 giáo viên Trường Tiểu học Nam Phước (Phân hiệu số 2). Bằng phương pháp tương tác trực quan, sinh động, cán bộ Công an xã đã truyền tải những kiến thức cốt lõi giúp các em “biết để phòng, hiểu để tránh và chủ động để bảo vệ mình”.

Công an xã Nam Phước tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường.

Các em học sinh được hướng dẫn tỉ mỉ quy tắc tham gia giao thông an toàn như đi bộ đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách; nhận diện và cảnh giác trước nguy cơ bị lôi kéo sử dụng các chất gây nghiện; phòng tránh bạo lực học đường và xây dựng tinh thần đoàn kết.

Đáng chú ý, trong công tác phòng, chống đuối nước, lực lượng Công an đã cảnh báo các khu vực sông, ao, hồ nguy hiểm, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi gặp người bị đuối nước bằng cách hô hoán người lớn hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý nhảy xuống nước cứu người khi chưa có kỹ năng. Những bài học thực tiễn ấy đã giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc tự bảo vệ bản thân và bạn bè.

Sức mạnh giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại Nam Phước còn đến từ việc ứng dụng hiệu quả các mô hình tự quản. Mô hình “Tiếng loa di động” được trang bị cho 17 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thời gian qua mô hình này đã triển khai hơn 200 lượt tuyên truyền gắn liền với công tác tuần tra đêm. Mô hình giúp đưa thông tin kịp thời đến từng khu dân cư, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của nhân dân trong bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó, mô hình “Camera an ninh” với hơn 300 camera được lắp đặt tại những địa bàn đông dân cư, các ngã ba, ngã tư đã phát huy hiệu quả trong hỗ trợ theo dõi tình hình tại các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng; cung cấp hình ảnh phục vụ xác minh vụ việc, truy xét đối tượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm.

Hệ thống camera còn hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, răn đe vi phạm và phát huy sự tham gia của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an xã Nam Phước tổ chức diễu hành, quyết tâm bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Theo Trung tá Đinh Công Khánh, Phó Trưởng Công an xã Nam Phước, việc ứng dụng linh hoạt các mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở đã giúp Công an xã quản lý địa bàn chủ động hơn rất nhiều. Sức mạnh tự quản của người dân từ 17/17 thôn chính là “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện sớm các vi phạm ngay từ ban đầu...

“Gần dân nhất” - Nhịp cầu của những trái tim nhân ái

Trung tá Đinh Công Khánh chia sẻ thêm, khắc sâu tiêu chí “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba Nhất”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nam Phước không chỉ tận tụy trong công việc chuyên môn như hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử VNeID, làm căn cước, hỗ trợ xác minh trao trả tài sản bị mất trộm, rà soát làm sạch dữ liệu an sinh xã hội cho 978 trường hợp hay hỗ trợ 21 trường hợp đăng ký lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ... mà còn để lại dấu ấn đậm nét qua các hoạt động hướng về cộng đồng.

Công an xã Nam Phước thăm, tặng quà học sinh nghèo hiếu học.

Định kỳ mỗi tháng một lần, chương trình “Bát cháo tình thương” do Công an xã phối hợp thực hiện lại trao tận tay hơn 250 suất cháo ấm nóng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên. Ngoài ra, thông qua mô hình “Em nuôi của Đoàn”, đơn vị còn nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp sức cho em vững bước đến trường.

Đặc biệt, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mô hình “Bữa cơm bên Mẹ Việt Nam anh hùng” do tuổi trẻ Công an xã Nam Phước thực hiện tại nhà mẹ Nguyễn Thị Nhiều (trú thôn Hà Nam, xã Nam Phước) đã mang lại những phút giây quây quần, ấm áp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.

Cán bộ Công an xã Nam Phước thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhiều.

“Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm ấy đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc”, Trung tá Đinh Công Khánh bày tỏ.

Xã Nam Phước (TP Đà Nẵng) có diện tích tự nhiên gần 39km², dân số khoảng 53.500 người, hiện có 17 thôn; được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập thị trấn Nam Phước và các xã Duy Phước, Duy Vinh thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trước đây. Địa bàn xã Nam Phước có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14H đi qua, giao thông thuận lợi, hoạt động giao thương và đi lại của người dân diễn ra thường xuyên. Mật độ dân cư cao, quá trình đô thị hóa nhanh đã đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự công cộng và an toàn giao thông.