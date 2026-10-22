Dấu ấn 'Ba Nhất' ở Bến Giằng - xã có diện tích tự nhiên rộng nhất Đà Nẵng

Vượt lên trên muôn vàn trắc trở, lực lượng Công an xã Bến Giằng đã khẳng định bản lĩnh kiên cường thông qua việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào vùng cao.

Bám cơ sở, giữ vững danh hiệu “xã không ma túy”

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thượng tá Đinh Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Bến Giằng, cho biết đặc thù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt và không tập trung khiến việc tiếp cận thông tin và dịch vụ công của một bộ phận người dân gặp nhiều hạn chế. Nhận diện rõ rào cản đó, Công an xã Bến Giằng không quản ngày đêm, bám sát từng thôn bản, thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm hộ, nắm người.

Công an xã Bến Giằng tổ chức test ma túy cho thanh thiếu niên trên địa bàn xã.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Bến Giằng đã tổ chức khoảng 60 lượt tuần tra đêm với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 1.000 lượt lực lượng ANTT ở cơ sở tham gia. Bên cạnh đó đã tổ chức hơn 80 ca tuần tra, kiểm soát ANTT; kiểm danh, kiểm diện các đối tượng sưu tra theo đúng quy định. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật được lực lượng Công an xã đẩy mạnh qua 20 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút hơn 2.500 lượt người tham gia.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống ma túy, dù đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ các tuyến giáp ranh, Công an xã Bến Giằng đã triển khai tập huấn trực tuyến kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, củng cố vững chắc các mô hình tự quản như “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn giao thông” và mô hình quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Nhờ cách làm bài bản, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn mà xã Bến Giằng tiếp tục giữ vững danh hiệu “xã không ma túy” đã được công nhận từ năm 2025.

Công an xã Bến Giằng triển khai tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật phục vụ công tác.

Xã Bến Giằng (Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây. Dân số xã Bến Giằng hơn 8.000 người, phần lớn là đồng bào Cơ tu.

Sức mạnh từ thế trận lòng dân và phong trào “Ba Nhất”

Khẳng định vai trò nòng cốt tại cơ sở, Công an xã Bến Giằng luôn xác định “lấy dân làm gốc”. Đơn vị tích cực tranh thủ sự đồng thuận, tiếng nói trọng lượng của đội ngũ già làng, trưởng thôn và 8 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ những “cánh tay nối dài” này, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được hòa giải ngay từ gốc, công tác vận động con em không vi phạm pháp luật, không sa vào tệ nạn xã hội đạt hiệu quả thiết thực.

Công an xã Bến Giằng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh.

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được lực lượng Công an quan tâm sâu sắc, qua đó góp phần tạo “thế trận lòng dân” vững chắc. Điển hình là Công an xã Bến Giằng tiếp tục duy trì hoạt động của mô hình “Con nuôi Công an xã”, nhận đỡ đầu 2 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng các chương trình “Cùng em đến trường”, trao quà hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách đã thắp lên ngọn lửa ấm áp tình quân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã Bến Giằng luôn sẵn sàng hỗ trợ thủ tục hành chính, linh hoạt tổ chức tiếp dân ngoài giờ hành chính khi người dân cần, xóa nhòa khoảng cách giữa lực lượng thực thi pháp luật với đồng bào.

Cán bộ Công an xã Bến Giằng thăm, tặng quà người có uy tín và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Thượng tá Đinh Thanh Hùng, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an thành phố, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành, đoàn thể tại địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sức bật và sự chuyển biến toàn diện của Công an xã Bến Giằng bắt nguồn từ việc triển khai quyết liệt, thực chất phong trào thi đua “Ba Nhất”.

Các tổ công tác của Công an xã đã ký giao ước thi đua, biến khẩu hiệu thành hành động hằng ngày. Trong đó, về tinh thần “Kỷ luật nhất”, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 24/24h, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân và quy trình công tác. Về “Trung thành nhất”, lực lượng Công an xã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, xử lý nhạy bén mọi tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ về ANTT trên diện tích địa bàn rộng lớn.

Lực lượng Công an xã Bến Giằng thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Đáng chú ý, với tinh thần “Gần dân nhất”, Công an xã Bến Giằng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tận tâm hướng dẫn, hỗ trợ người dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích của lực lượng Công an xã đạt được thời gian qua, ông Châu Ngọc Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, đánh giá: “Lực lượng Công an xã đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm cao độ trước một địa bàn có diện tích rộng và điều kiện rất khó khăn. Các đồng chí không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ “vùng xanh” về ma túy, mà còn làm rất tốt công tác dân vận, góp phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho bà con, bảo đảm công tác an sinh xã hội. Công an xã thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương”.

“Quản lý một địa bàn miền núi có diện tích tự nhiên rộng lớn, có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là một thử thách rất lớn với chúng tôi. Thế nhưng, với tinh thần chủ động, bám sát cơ sở và cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất” bằng những việc làm thiết thực hằng ngày, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bến Giằng đã vượt qua mọi gian khó để giữ trọn bình yên địa bàn. Sự ghi nhận, đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương chính là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần kỷ luật, trung thành và trái tim luôn “gần dân nhất” của lực lượng Công an xã”, Thượng tá Đinh Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Bến Giằng, bày tỏ.