Dấu ấn ASIAD 20 ở Cúp Chiến thắng 2026

Cùng với đội hình kata nữ của môn karate, đội tuyển cầu mây nữ 4 người nổi bật trong danh sách đề cử với HCV ASIAD năm thứ 2 liên tiếp.

Trong danh sách đề cử, nổi bật là đội tuyển cầu mây nữ 4 người bảo vệ thành công HCV ASIAD lần thứ hai liên tiếp; đội hình kata nữ của môn karate cũng tiếp tục gặt hái HCV.

Ở hạng mục Nam VĐV của năm, Nguyễn Đình Bắc là cái tên thu hút sự chú ý với những thành tích nổi bật ở bóng đá, bên cạnh đó là những gương mặt như Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Hạng mục Nữ VĐV của năm ghi nhận sự góp mặt của những gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng).

Đêm Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1-2027.