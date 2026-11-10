Dấu ấn 950 năm Quốc Tử Giám trong không gian triển lãm bên hồ Gươm

Triển lãm Quốc Tử Giám Thăng Long tổ chức tại Vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” diễn ra từ ngày 10-20/11.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và các không gian trưng bày, triển lãm đưa công chúng nhìn lại chặng đường gần một thiên niên kỷ của Quốc Tử Giám, đồng thời giới thiệu những giá trị tiêu biểu của nền đạo học Việt Nam.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, đánh dấu dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng nhân tài.

Những giá trị ấy được thể hiện xuyên suốt không gian triển lãm, từ lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám đến những đóng góp của nền giáo dục truyền thống đối với đời sống xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh Quốc Tử Giám là nơi kết tinh những giá trị tiêu biểu của nền đạo học dân tộc.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Theo ông, những giá trị như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, tinh thần hiếu học và tư tưởng trọng dụng hiền tài không chỉ có ý nghĩa trong lịch sử mà vẫn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển đất nước hôm nay.

Ông cũng cho rằng tri thức, đạo đức và nhân tài luôn giữ vai trò quan trọng đối với tương lai dân tộc. Việc tổ chức triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại những giá trị đó, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa.

“Thông qua triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến công chúng hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của đạo học Việt Nam. Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm cũng thể hiện mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại”, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Một trong những điểm thu hút tại triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ đến từ làng nghề truyền thống Ý Yên.

Không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ tại triển lãm.

Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, gợi nhắc hình ảnh những sĩ tử sau khi đỗ đạt trở về quê hương, báo công với tổ tiên và thầy cô. Đây cũng là biểu tượng của thành quả học tập, niềm tự hào khi thành danh và đạo lý hướng về nguồn cội.

Thông qua nghệ thuật sắp đặt, những hình tượng quen thuộc trong văn hóa truyền thống được thể hiện bằng cách tiếp cận mới, tạo sự kết nối giữa ký ức lịch sử với sáng tạo đương đại.

Việc đưa các tác phẩm từ làng nghề vào không gian triển lãm cũng góp phần giới thiệu giá trị của nghề thủ công truyền thống, đồng thời giúp công chúng có thêm góc nhìn về sự gắn kết giữa di sản văn hóa và đời sống hiện nay.

Triển lãm Quốc Tử Giám Thăng Long là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Triển lãm thu hút người dân, du khách tham quan.

Thông qua cách kể chuyện bằng hình ảnh, tư liệu và nghệ thuật sắp đặt, triển lãm không chỉ tái hiện dấu mốc lịch sử của một thiết chế giáo dục tiêu biểu mà còn nhấn mạnh sức sống của truyền thống đạo học Việt Nam. Qua đó, những giá trị hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài được tiếp nối trong đời sống đương đại, đặc biệt với các thế hệ trẻ.