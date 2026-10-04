Dấu ấn 50 quốc gia hội tụ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới ở Hà Nội

Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II - năm 2026 diễn ra, khép lại 4 ngày giao lưu văn hóa với sự tham gia của 50 quốc gia.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ hội khi diễn ra trong năm Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu bế mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ II.

Theo Bộ trưởng, nửa thế kỷ qua đánh dấu bước chuyển quan trọng trong vị thế của Việt Nam: từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, Việt Nam từng bước trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO, không chỉ tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa mà ngày càng chủ động đóng góp sáng kiến vào những vấn đề chung của thế giới.

Sáng kiến Thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững 2027-2036, theo Bộ trưởng, đã thể hiện rõ tinh thần đó.

Đối với Việt Nam, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước. Vì vậy, bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại những gì thuộc về quá khứ mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, được sáng tạo, tạo ra những giá trị mới và trao truyền cho các thế hệ sau.

Bà cho rằng 4 ngày diễn ra lễ hội cho thấy khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện, những giá trị văn hóa có thể tạo ra sản phẩm và trải nghiệm mới, đồng thời tạo sức hút đối với công chúng.

Đây cũng là cách cụ thể để phát huy vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa, chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Sân khấu đa sắc màu trong đêm bế mạc.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Việt Nam xác định ngoại giao văn hóa không chỉ là quảng bá hình ảnh đất nước mà còn là phương thức xây dựng quan hệ hữu nghị, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và nâng cao vị thế quốc gia.

Từ hai kỳ tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu từng bước xây dựng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội trở thành nền tảng giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế có uy tín, được tổ chức thường niên và có bản sắc riêng.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, UNESCO, các cơ quan đại diện ngoại giao và đối tác quốc tế để thực hiện mục tiêu này.

“Chúng tôi mong muốn Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức lễ hội mà ngày càng trở thành một điểm gặp gỡ thường xuyên của các nền văn hóa; nơi những sáng kiến về di sản, sáng tạo, công nghiệp văn hóa và phát triển bền vững được kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, Bộ trưởng nói.

Với chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực và chương trình giới thiệu điện ảnh của gần 20 nền điện ảnh.

Các nghệ sĩ mang đến những tiết mục âm nhạc, vũ điệu đa sắc màu trong đêm bế mạc

Không chỉ giới thiệu bản sắc văn hóa, các hoạt động còn tạo cơ hội để nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng gặp gỡ, qua đó mở thêm những kết nối giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của đêm bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai phần: Những sắc màu gặp gỡ và Lời chào từ Việt Nam, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế cùng nghệ sĩ Việt Nam. Những sắc màu gặp gỡ mang đến âm nhạc và vũ điệu của Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ, kết hợp với phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam.

Những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống được kết nối bằng âm nhạc, vũ đạo, tạo nên một sân khấu đa sắc màu. Tiếp nối là Lời chào từ Việt Nam, đưa khán giả từ những giá trị truyền thống, qua các miền di sản đến hình ảnh Việt Nam đương đại.

Chương trình có sự tham gia của NSND Diệu Hương, NSND Quế Trần, NSƯT Võ Minh Lâm, Hương Tràm, Anh Tú, ca nương Kiều Anh, UPRIZE, CLB Sao Tuổi Thơ, Vũ Đoàn Tre, Dàn nhạc dân tộc Mộc Cầm và Nhà hát Múa rối Việt Nam. Các chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống được thể hiện trong cách dàn dựng mới, giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và cởi mở.

Màn trình diễn của nhóm nhạc UPRIZE.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhóm nhạc UPRIZE cho biết vinh dự được biểu diễn tại Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ II tại Hà Nội. “Thông qua những màn trình diễn, nhóm mong muốn quảng bá hình ảnh thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam luôn mang trong mình khát vọng, tinh thần tích cực và nỗ lực cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. UPRIZE cũng muốn góp phần giới thiệu một hình ảnh Việt Nam trẻ trung, hiện đại và giàu sức sáng tạo đến bạn bè quốc tế”, đại diện nhóm UPRIZE chia sẻ.

Ban Tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế nhằm ghi nhận sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và đại biểu quốc tế.

4 ngày lễ hội tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội không chỉ giới thiệu những giá trị văn hóa của Việt Nam mà còn trở thành không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, chia sẻ và tìm kiếm những kết nối mới.

Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương tới các đoàn quốc tế.

Định hướng tổ chức thường niên được kỳ vọng sẽ đưa lễ hội trở thành một điểm hẹn văn hóa quốc tế của Hà Nội, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và thúc đẩy những hợp tác mới trong lĩnh vực di sản, sáng tạo và công nghiệp văn hóa.