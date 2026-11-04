Dấu ấn '4 nhất' trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Lâm Ðồng

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm giai đoạn I

Chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện

Trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Chiến dịch 500), Lâm Đồng phải triển khai khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng, với điều kiện địa hình, khí hậu giữa các khu vực khác nhau. Toàn tỉnh hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 13.228 mộ. Trong đó, 4.776 mộ chưa xác định được thông tin, có 3.625 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.

Trước yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động lựa chọn phương pháp triển khai phù hợp, chú trọng chuẩn hóa quy trình, phân công lực lượng theo chuyên môn và điều phối linh hoạt theo đặc điểm từng địa bàn.

Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, chiến dịch huy động lực lượng liên ngành gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh cùng lực lượng tại địa phương. 5 tổ lấy mẫu được tổ chức hoạt động đồng thời, thực hiện các công đoạn theo quy trình thống nhất.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh hoàn thành bàn giao 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng phục vụ giám định ADN

Điểm đáng chú ý trong cách làm của tỉnh là không triển khai đồng loạt ngay từ đầu mà tổ chức thực hiện điểm để rà soát, hoàn thiện quy trình, hạn chế sai sót trước khi nhân rộng.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, người trực tiếp chỉ đạo công tác lấy mẫu ADN trên địa bàn cho biết: Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh, các lực lượng tiến hành rà soát từng công đoạn, từ đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ nghĩa trang với thực địa, xác định vị trí phần mộ đến khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin, đóng gói, niêm phong, bảo quản và bàn giao. Sau khi quy trình được thống nhất, các tổ công tác nhanh chóng tổ chức thành nhiều mũi để triển khai đồng loạt.

Trên cơ sở quy trình chung, phương án bố trí lực lượng tiếp tục được điều chỉnh theo khối lượng công việc và điều kiện thực tế của từng nghĩa trang. Tại những nơi có ít mộ cần lấy mẫu, các tổ được điều phối thực hiện đồng thời; riêng Nghĩa trang liệt sĩ Lâm Đồng và Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, cả 5 tổ cùng tập trung triển khai. Cách làm này giúp ưu tiên nhân lực cho những địa bàn có khối lượng công việc lớn, đồng thời phát huy hiệu quả thời gian và năng lực của từng tổ công tác.

Cùng với điều phối các tổ chuyên môn, Bộ CHQS tỉnh chủ động phân chia lực lượng theo từng phần việc. Dân quân tự vệ tại địa phương được huy động tham gia khai quật phần mộ; riêng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận có số lượng mộ cần khai quật lớn nên Trung đoàn Bộ binh 812 được tăng cường lực lượng. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và dân quân tự vệ địa phương trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Việc phân công rõ chức năng, nhiệm vụ giúp các lực lượng triển khai nhiều công đoạn song song, giảm áp lực cho lực lượng chuyên môn, hạn chế thời gian chờ đợi và bảo đảm tiến độ chung. Dù đẩy nhanh tiến độ, tỉnh vẫn đặt yêu cầu chính xác, chặt chẽ lên hàng đầu, bảo đảm an toàn ở tất cả các khâu.

Với phương pháp tổ chức đồng bộ, khoa học, ngày 15/9/2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh hoàn thành bàn giao 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng phục vụ giám định ADN.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 khẳng định, kết quả của Lâm Đồng đã góp phần quan trọng giúp toàn Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn 9 tháng.

Chiến dịch 500 ngày đêm giai đoạn 2 đã được triển khai với cách làm bài bản và quyết tâm cao nhất

Song song với lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin cũng được triển khai quyết liệt. Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và đơn vị thu mẫu GeneViet tổ chức 16 điểm thu nhận mẫu tập trung. Kết quả, toàn tỉnh thu nhận 1.371/1.366 mẫu sinh phẩm thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ, đạt 100,37% chỉ tiêu, vượt kế hoạch 5 trường hợp.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ, với hơn 799 lượt người tham gia và khối lượng đất đá đào xới khoảng 2.192,5 m³. Trong đó, đợt tìm kiếm tại xã Hòa Thắng từ ngày 21 - 23/7/2026 đạt kết quả nổi bật khi tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ.

“4 cái nhất” tạo nền tảng cho giai đoạn 2

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch 500 giai đoạn 1 tại Lâm Đồng, Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thể hiện 4 cái nhất. Đó là: tổ chức thực hiện chặt chẽ, bài bản nhất; cách làm sáng tạo, thống nhất, hiệu quả nhất; công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhất; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng nhất.

Những đánh giá này không chỉ ghi nhận kết quả đạt được mà còn cho thấy hiệu quả từ sự phân công cụ thể, rõ trách nhiệm đến từng thành viên Ban Chỉ đạo, địa phương, cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và quyết tâm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm, tinh thần tri ân sâu sắc của các cấp, ngành và lực lượng tham gia.

Đây là những kinh nghiệm quan trọng để Lâm Đồng tiếp tục vận dụng trong giai đoạn 2, khi nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ hơn nữa.

Xác định rõ yêu cầu đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động xây dựng phương hướng triển khai giai đoạn 2 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đồng chí Đinh Văn Tuấn, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, ưu tiên những địa điểm đã có thông tin rõ ràng; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an, các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Trong đó, tỉnh chú trọng khai thác hồ sơ, danh sách liệt sĩ, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội và cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để kết nối thông tin, khoanh vùng địa bàn tìm kiếm. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Phường 3 Bảo Lộc ngày 27 - 28/10

Đối với những phần mộ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ, tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên môn, thực hiện lấy mẫu hài cốt theo đúng quy định sau khi đã xác định bằng phương pháp thực chứng. Cùng với đó, quan tâm bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với Đội K75 thuộc Bộ CHQS tỉnh - lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trong giai đoạn 2 của chiến dịch.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của Nhân dân, quyết tâm nâng cao hiệu quả thực hiện giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm.