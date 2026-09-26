Dấu ấn 30 năm hữu nghị-hợp tác giữa Việt Nam và phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ)

Các đại biểu nâng ly chúc mừng Những ngày Lễ hội Vùng Wallonie, Ngày Thành lập Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và 30 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt; Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các cơ quan đại diện ngoại giao quốc tế.

Là đại diện ngoại giao duy nhất của Wallonie-Bruxelles trong khu vực ASEAN, suốt 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Phái đoàn đã phát huy vai trò cầu nối hiệu quả khi phối hợp triển khai hơn 900 dự án hợp tác học thuật, khoa học và văn hóa, cấp hơn 1.000 suất học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và thực hiện hơn 2.000 lượt trao đổi chuyên gia song phương.

Các chương trình hợp tác trọng điểm trong đào tạo đại học, y học gia đình, giảng dạy tiếng Pháp, điện ảnh và bảo tồn di sản đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng y tế cơ sở và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Phát biểu khai mạc, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam Pierre Du Ville nhấn mạnh, sự hiện diện của Phái đoàn tại Hà Nội là đại diện ngoại giao duy nhất của Wallonie-Bruxelles trong khu vực ASEAN, khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách hợp tác của Vùng.

Nhìn lại chặng đường 30 năm, ông khẳng định đây không chỉ là hợp tác hành chính đơn thuần mà đã phát triển thành tình hữu nghị chân thành giữa nhân dân hai nước. Trong thời gian tới, Phái đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam ứng phó các thách thức về chuyển đổi năng lượng, y tế cộng đồng và phát triển kinh tế số.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu chúc mừng nhân dịp kỷ niệm. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò cầu nối tin cậy của Phái đoàn trong việc kết nối Việt Nam với các đối tác châu Âu và không gian Pháp ngữ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số ngày càng được coi trọng. Đây cũng là những lĩnh vực Vùng Wallonie có nhiều thế mạnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kế thừa thành tựu 30 năm qua để xây dựng các sáng kiến hợp tác mới, thiết thực, đưa quan hệ hữu nghị-hợp tác giữa Việt Nam với Wallonie-Bruxelles nói riêng, cũng như với Bỉ nói chung phát triển ngày càng sâu rộng.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: BẢO NGÂN)

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế-xã hội ngoạn mục của Việt Nam trong ba thập kỷ qua. Đại sứ khẳng định, sự tương đồng trong việc trân trọng bản sắc văn hóa địa phương và tính đa dạng ngôn ngữ chính là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác bình đẳng, đa dạng và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại buổi lễ.

Tiết mục nghệ thuật "Một vòng Việt Nam" do các sinh viên Trường đại học Hà Nội biểu diễn mở màn buổi lễ. (Ảnh: MINH DUY)

Nhóm nhảy VinaShore biểu diễn tiết mục vũ đạo "Monsieur Madame" thể hiện sự giao thoa văn hóa nghệ thuật Bỉ và Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)