Dấu ấn 30 năm công tác và sứ mệnh mới của PGS.TS Đào Xuân Cơ

Từ bác sĩ hồi sức cấp cứu đến nhà quản lý y tế

PGS.TS Đào Xuân Cơ thời điểm còn công tác tại Bệnh viện Bạch Mai

Với người thầy thuốc, hành trình nghề nghiệp thường bắt đầu từ những ca bệnh, những giờ phút căng thẳng giành giật sự sống cho người bệnh. Với PGS.TS.BS. Đào Xuân Cơ, những năm tháng trực tiếp làm việc trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu đã đặt nền móng cho quá trình công tác và trưởng thành sau này.

Sinh năm 1973, ông tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau khi ra trường, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Gần 9 năm làm việc tại đây giúp ông tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị, xử trí những trường hợp bệnh nhân nặng và tiếp tục định hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Năm 2005, ông chuyển công tác về Bệnh viện Bạch Mai. Tại môi trường chuyên môn có yêu cầu cao, ông tiếp tục tham gia công tác khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Quá trình học tập, nghiên cứu được duy trì song song với hoạt động chuyên môn. Năm 2013, ông đạt học vị Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó Giám đốc bệnh viện. Tháng 3/2022, ông được giao giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Từ một bác sĩ trực tiếp điều trị đến người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của một bệnh viện tuyến cuối, mỗi vị trí công tác đều đặt ra những yêu cầu khác nhau. Nếu công việc chuyên môn đòi hỏi sự chính xác trong từng quyết định điều trị thì công tác quản lý cần tầm nhìn tổng thể, khả năng tổ chức và sự phối hợp của nhiều bộ phận nhằm bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh được duy trì hiệu quả.

Dấu ấn trong phát triển chuyên ngành hồi sức cấp cứu

Hồi sức tích cực là lĩnh vực đặc biệt trong y học, nơi các bác sĩ thường xuyên phải đối mặt với những tình trạng bệnh lý nguy kịch, diễn biến nhanh và phức tạp. Việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, cùng khả năng phối hợp đa chuyên khoa, có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội sống của người bệnh.

Trong quá trình công tác, PGS.TS Đào Xuân Cơ gắn bó với việc phát triển các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, trong đó có lọc máu liên tục, thay huyết tương và oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đây là những kỹ thuật có vai trò hỗ trợ điều trị các trường hợp suy giảm chức năng cơ quan nghiêm trọng, đòi hỏi đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản và hệ thống trang thiết bị đồng bộ.

Đáng chú ý, kỹ thuật ECMO được triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2009, mở thêm khả năng điều trị cho những bệnh nhân suy hô hấp, suy tuần hoàn nặng. Quá trình phát triển kỹ thuật này là kết quả từ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn, trong đó có sự tham gia của PGS.TS Đào Xuân Cơ cùng các đồng nghiệp.

Cùng với việc ứng dụng kỹ thuật trong điều trị, công tác đào tạo và nâng cao năng lực thực hành cho nhân viên y tế cũng được chú trọng. Tháng 4/2024, Bệnh viện Bạch Mai đưa vào hoạt động phòng giả lập ECMO, tạo môi trường phục vụ đào tạo, thực hành và nâng cao kỹ năng xử trí các tình huống chuyên môn phức tạp.

Việc đầu tư cho đào tạo kỹ thuật chuyên sâu có ý nghĩa thiết thực, bởi hiệu quả của một phương pháp điều trị không chỉ phụ thuộc vào máy móc mà còn nằm ở trình độ, kinh nghiệm và khả năng phối hợp của đội ngũ thực hiện. Đây cũng là hướng đi cần thiết để từng bước nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận những phương pháp điều trị hiện đại.

Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn điều trị

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học là một phần quan trọng trong quá trình công tác của PGS.TS Đào Xuân Cơ. Với đặc thù của lĩnh vực hồi sức cấp cứu, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn điều trị luôn đặt ra yêu cầu tìm tòi, cập nhật và hoàn thiện các phương pháp chuyên môn.

Theo thông tin được Bệnh viện Bạch Mai công bố, ông có 35 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế, đồng thời tham gia nhiều báo cáo tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Các hoạt động nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực y dược, đặc biệt là hồi sức cấp cứu và điều trị bệnh nhân nặng.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động học thuật của ông là cuốn “Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa” do ông chủ biên, được trao giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

Song song với nghiên cứu, ông còn tham gia giảng dạy đại học, sau đại học trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong đào tạo đội ngũ bác sĩ kế cận, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho hệ thống y tế.

Cuốn “Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa” do PGS.TS Đào Xuân Cơ chủ biên, đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

Đổi mới quản lý, hướng tới bệnh viện hiện đại

Tháng 3/2022, trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện đứng trước yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và đổi mới phương thức quản trị.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý trong giai đoạn này là việc Bệnh viện Bạch Mai chính thức triển khai bệnh án điện tử trên toàn viện từ ngày 1/11/2024. Đây là bước tiến trong quá trình chuyển đổi số, góp phần thay đổi phương thức quản lý hồ sơ bệnh án, lưu trữ thông tin và hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

Việc ứng dụng bệnh án điện tử giúp thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch sử bệnh lý và quá trình điều trị của người bệnh được quản lý trên hệ thống số. Qua đó, đội ngũ y tế có điều kiện khai thác dữ liệu thuận tiện hơn, hỗ trợ quá trình theo dõi và phối hợp điều trị.

Cùng với chuyển đổi số, bệnh viện tiếp tục chú trọng phát triển các kỹ thuật y học chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những định hướng này hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý phức tạp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Quản lý một bệnh viện quy mô lớn không chỉ là câu chuyện về chuyên môn hay đầu tư cơ sở vật chất. Đó còn là bài toán về tổ chức nhân lực, hoàn thiện quy trình, bảo đảm chất lượng dịch vụ và giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động thường ngày.

Những kết quả trong quá trình đổi mới Bệnh viện Bạch Mai là thành quả của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó, vai trò của người đứng đầu thể hiện ở việc định hướng, tổ chức thực hiện và thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển bệnh viện.

Trọng trách mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2079/QĐ-TTg bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ngày 4/11/2026, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm.

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, tiếp tục đảm nhiệm trọng trách trong công tác quản lý, điều hành và phát triển ngành Y tế.

Đây là dấu mốc mới trong quá trình công tác của ông, đồng thời đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm rộng hơn trong công tác quản lý ngành Y tế.

Hơn 30 năm công tác trong ngành Y, từ những ngày trực tiếp điều trị bệnh nhân tại khoa hồi sức cấp cứu đến cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và nay là Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã trải qua nhiều môi trường công tác với những yêu cầu và trách nhiệm khác nhau.

Những dấu ấn trong chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo và quản lý là những đóng góp đáng ghi nhận trong hành trình nghề nghiệp của ông. Trên cương vị mới, trọng trách đặt ra không chỉ là sự tiếp nối kinh nghiệm đã tích lũy, mà còn là yêu cầu đóng góp vào quá trình đổi mới, phát triển ngành Y tế, hướng tới mục tiêu cao nhất: chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.