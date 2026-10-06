Dấu ấn 100 ngày gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số

Công an phường Quảng Phú hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, CĐS trong hệ thống chính trị đã đạt những kết quả bước đầu khá tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn không ít nhiệm vụ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến quá trình hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra. Để tạo dấu ấn rõ nét trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trong hệ thống chính trị. Kế hoạch được triển khai trong 100 ngày làm việc, từ 11/7 đến 30/11/2026.

Bắt tay vào triển khai kế hoạch, xã Yên Định đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm, gắn với lộ trình và yêu cầu cụ thể. Theo đó, xã đã rà soát, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện kết nối, chia sẻ 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xã lựa chọn, tái thiết kế quy trình thủ tục hành chính có tần suất giao dịch cao; đẩy mạnh kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu để tái sử dụng thông tin, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những giấy tờ mà cơ quan Nhà nước đã có.

Ở xã Yên Định, dấu ấn rõ nét của CĐS thể hiện ở lĩnh vực kinh tế số. Xã đã hỗ trợ hộ kinh doanh CĐS, hiện đại hóa quản lý thuế, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử. Đến nay, Yên Định đã xây dựng được 3 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt và thanh toán bằng mã QR tại 4 chợ dân sinh. Đặc biệt, lần đầu tiên xã Yên Định tổ chức 2 phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống. Toàn bộ 10/10 sản phẩm OCOP được giới thiệu trên các nền tảng số, thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác và chốt đơn hàng. Qua đó, mở thêm kênh tiêu thụ, giúp hộ sản xuất, kinh doanh từng bước đưa sản phẩm từ chợ truyền thống lên không gian số. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến ngày 30/9/2026, Yên Định đã hoàn thành 8/11 nhiệm vụ (đạt 72,7%), 3 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đúng tiến độ.

Thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trong hệ thống chính trị của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thanh Hóa đã tập trung rà soát, nhận diện khó khăn, vướng mắc để khắc phục. Đến nay, 320/320 hệ thống thông tin khối Nhà nước và 169/170 hệ thống khối Đảng đã được phê duyệt hồ sơ cấp độ; Trung tâm Giám sát an ninh mạng tỉnh đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm An ninh mạng quốc gia. Tỉnh cũng đẩy mạnh cung cấp dữ liệu mở, từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu phục vụ quản trị và cung cấp dịch vụ số.

Công tác chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thiết lập 3.228 quy trình nội bộ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, góp phần rút ngắn thời gian, thuận lợi cho số hóa nghiệp vụ. Riêng lĩnh vực đất đai, tỉnh tái cấu trúc thêm 32 thủ tục, nâng thủ tục được tái cấu trúc lên 54 thủ tục. Đến ngày 22/9, toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.421 hồ sơ theo phương án tái cấu trúc. Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên triển khai liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi ngay tại cơ sở y tế. Tỉnh cũng thuộc nhóm địa phương đi đầu khi tích hợp 761.246 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID.

Trong lĩnh vực kinh tế số, Thanh Hóa tiếp tục mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, với 383/393 chợ đã triển khai (đạt 97,5%); 13.102 hộ kinh doanh có mã QR, tài khoản hoặc phương thức thanh toán điện tử. Trong hiện đại hóa quản lý thuế, 4.278/4.383 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm đã sử dụng hóa đơn điện tử (đạt 97,6%); 4.373 hộ nộp thuế điện tử (đạt 99,8%), vượt chỉ tiêu giao là 80%. Thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, toàn tỉnh đã rà soát 26.106 doanh nghiệp, tổ chức; xử lý 1.454/3.393 chỉ tiêu KPI đối với nhóm chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và xác minh 343 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Trong công tác xây dựng Đảng, CĐS tiếp tục được đẩy mạnh, với 99,96% hồ sơ đảng viên được chỉnh lý, 91,72% dữ liệu đảng viên được cập nhật và 99,29% hồ sơ được số hóa. Cùng với đó, 170/170 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên qua đường truyền mật, quản lý thông tin của 251.899 đảng viên.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Thanh Hóa đang tập trung triển khai các nhiệm vụ CĐS bám sát tiến độ và yêu cầu đề ra. Đến ngày 24/9, trong 69 nhiệm vụ thuộc kế hoạch số 12, Thanh Hóa đã hoàn thành 20 nhiệm vụ; 49 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai và đã có kết quả bước đầu. Đối với 37 nhiệm vụ bổ sung, 26 nhiệm vụ đã hoàn thành, có sản phẩm; 10 nhiệm vụ đang thực hiện và 1 nhiệm vụ tạm dừng, chờ hướng dẫn của Trung ương.

100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS không chỉ là đợt cao điểm, mà còn là “phép thử” về tinh thần, trách nhiệm và khả năng hành động của cả hệ thống chính trị. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông, CĐS sẽ trở thành động lực quan trọng xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy kinh tế phát triển và hình thành xã hội số văn minh, hiện đại.