DatVietVAC (DVV) chốt quyền tạm ứng cổ tức tỷ lệ 25%, lợi nhuận 9 tháng đạt 246,4 tỷ đồng

Dự kiến chi hơn 278 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC, mã ck: DVV) vừa thông báo ngày 12/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Với hơn 111,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành sau đợt IPO, DatVietVAC dự kiến chi khoảng 278,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 18/12/2026.

DVV chính thức giao dịch trên HoSE

Trong ngày 2/11/2026, hơn 111,4 triệu cổ phiếu DVV chính thức được đưa vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được xác định ở mức 54.800 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá 20%.

Việc chính thức niêm yết trên HoSE diễn ra trong bối cảnh DatVietVAC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực về lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm, dù doanh thu thuần chịu áp lực giảm trong quý III.

Lợi nhuận quý III tăng 59% nhờ tiết giảm chi phí

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, DatVietVAC ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 749,1 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gấp đôi, lên 17,5 tỷ đồng. Công ty đồng thời cắt giảm đáng kể các khoản chi phí, trong đó chi phí bán hàng giảm tới 88%, xuống còn hơn 3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28%, còn 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 82%, lên hơn 9 tỷ đồng.

Nhờ kiểm soát chi phí, DatVietVAC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 111,6 tỷ đồng trong quý III, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DatVietVAC ghi nhận doanh thu thuần 2.115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 246,4 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, sau 9 tháng đầu năm, DatVietVAC đã thực hiện khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026.