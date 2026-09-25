DatVietVAC có hơn 1.700 cổ đông trước thềm niêm yết HOSE

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC), theo Báo cáo số 44/2026/BC-DVGH ngày 21/9.

Theo báo cáo kết quả, DatVietVAC đã phân phối 11,15 triệu cổ phiếu trong đợt IPO. Sau chào bán, công ty có 1.735 cổ đông không phải cổ đông lớn, nhóm này sở hữu 56,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trước đó, Chứng khoán Vietcap, đơn vị tư vấn độc quyền và đại lý phân phối chính của thương vụ, ghi nhận hơn 1.700 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu DatVietVAC sau khi kết thúc thời gian nhận đăng ký ngày 7/9. Tổng lượng đăng ký khi đó vượt số cổ phiếu chào bán.

DatVietVAC chào bán 11,15 triệu cổ phiếu mới với giá 54.800 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị hơn 611 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 10% số cổ phiếu lưu hành sau phát hành.

Sau IPO, vốn điều lệ DatVietVAC tăng lên khoảng 1.114 tỷ đồng, tương ứng hơn 111,4 triệu cổ phiếu.

Trong quá trình chào bán, một số nhà đầu tư tham gia thương vụ cũng từng được nhắc tới. Bà Đinh Thị Nam Phương, Giám đốc Chiến lược Nội dung DatVietVAC Group Holdings, trước đó chia sẻ trên trang cá nhân rằng Blue Pool Capital có tham gia đợt IPO. Blue Pool là công ty đầu tư có trụ sở tại Hong Kong, gắn với Joe Tsai, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Alibaba.

Roadshow hồi tháng 8 của DatVietVAC. (Ảnh:DatVietVAC).

Tại roadshow hồi tháng 8, Chủ tịch DatVietVAC Đinh Bá Thành cũng cho biết một số nghệ sĩ do công ty quản lý cũng trở thành cổ đông của DatVietVAC. Ông không nêu cụ thể danh tính, số lượng cổ phiếu hay tỷ lệ sở hữu.

Trước IPO, cơ cấu sở hữu DatVietVAC tập trung chủ yếu ở nhóm sáng lập, lãnh đạo và một số tổ chức. Sau chào bán, nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn nắm 56,6% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

DatVietVAC dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong tháng 10/2026, với mã DVV.