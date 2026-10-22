DatVietVAC chính thức niêm yết HOSE, vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng, trả cổ tức tiền mặt

Định giá vượt 6.100 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức 2.500 đồng mỗi cổ phiếu

Ngày 20/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết 111.418.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần DatViet VAC Group Holdings. Cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ chính thức giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 2/11/2026. Mức giá tham chiếu dự kiến cho phiên giao dịch đầu tiên là 54.800 đồng mỗi cổ phiếu. Mức giá này tương đương với giá chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vừa qua. Khi đối chiếu với mức giá này, quy mô vốn hóa của doanh nghiệp ước tính đạt hơn 6.100 tỷ đồng.

Trước khi bước lên sàn chứng khoán, DatVietVAC đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với tổng khối lượng đăng ký mua đạt 106,6% khối lượng chào bán. Toàn bộ nguồn vốn huy động được phân bổ trực tiếp cho các đơn vị thành viên để phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Theo kế hoạch giải ngân, doanh nghiệp rót 528,5 tỷ đồng cho đơn vị DatViet VAC Media và 36,5 tỷ đồng cho DatViet VAC Entertainment.

Đi cùng với sự kiện niêm yết, doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông. Dữ liệu tài chính cho thấy trong sáu năm qua, công ty đã chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cổ tức. Theo kế hoạch tài chính gần nhất, DatVietVAC dự kiến chi trả cổ tức 2.500 đồng cho mỗi cổ phiếu vào tháng 12 năm 2026. Tỷ lệ này tương ứng mức sinh lời khoảng 4,6% tính trên mức giá chào bán ban đầu.

Tối ưu hóa tài sản trí tuệ, đưa chuỗi hòa nhạc "Say Hi" xuất ngoại

Việc niêm yết trên HOSE tạo ra nền tảng vốn quan trọng để DatVietVAC thực hiện chiến lược tăng trưởng giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Trọng tâm của chiến lược này là xây dựng chuỗi giá trị giải trí tích hợp và khai thác tối đa giá trị thương mại từ các tài sản trí tuệ. Cho năm tài chính 2026, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 6% và 11% so với năm trước. Để hoàn thành kế hoạch, doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác thương mại các tài sản trí tuệ chủ lực và mở rộng mảng biểu diễn trực tiếp.

Trong nửa cuối năm 2026, DatVietVAC tập trung tổ chức các chương trình giải trí quy mô lớn. Chuỗi hòa nhạc Tinh Hà "Say Hi" đã ghi nhận lượng nhu cầu mua vé rất lớn qua các đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM và đang được lên kế hoạch triển khai tại thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang tiến hành đưa hòa nhạc Vũ Trụ "Say Hi" trở lại Las Vegas của Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2026 thông qua mô hình cấp quyền kinh doanh. Cùng khoảng thời gian này, đêm nhạc Mắt Nhắm Mắt Mở của nghệ sĩ HIEUTHUHAI cũng được tổ chức tại Las Vegas, giúp gia tăng giá trị thương mại cho các tài sản trí tuệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Quá trình hiện thực hóa các chỉ tiêu tài chính này được xây dựng dựa trên việc đa dạng hóa chương trình, mở rộng tệp khán giả, tối ưu hóa các sự kiện hòa nhạc và đẩy mạnh khai thác thương mại nghệ sĩ. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng sự tập trung trực tiếp vào người tiêu dùng và nền kinh tế người hâm mộ. Khả năng kết nối chặt chẽ giữa hệ sinh thái của DatVietVAC với cộng đồng khán giả được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng dài hạn.