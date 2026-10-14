DatViet VAC nộp hồ sơ niêm yết hơn 111 triệu cổ phiếu lên HoSE

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Theo hồ sơ, doanh nghiệp đăng ký niêm yết 111,418 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng vốn điều lệ hơn 1.114 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết.

DatViet VAC khởi đầu là một công ty truyền thông, được thành lập năm 1994 bởi ông Đinh Bá Thành. Đến năm 2019, doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo mô hình holdings với nhiều đơn vị thành viên như Vie Channel, Dong Tay Promotion, DatVietOOH...

DatViet VAC cũng là đơn vị đứng sau nhiều chương trình giải trí như Anh trai Say Hi, Em xinh Say Hi, 2 Ngày 1 Đêm và Ca sĩ mặt nạ.

Trong năm 2026, DatViet VAC đã thực hiện chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 611 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên hơn 1.114 tỷ đồng, tương ứng 111,418 triệu cổ phiếu.

Tính theo giá chào bán, quy mô vốn hóa khi doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán có thể đạt 6.100 tỷ đồng, tương đương hơn 230 triệu USD.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, DatViet VAC đạt 1.366 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY). Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, ở mức 20%, xuống còn 1.076 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 17% lên 290 tỷ đồng. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 15% lên 21%.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm hơn 81% so với cùng kỳ, còn 6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 21%, xuống 131 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng hơn 55% lên gần 14 tỷ đồng.

Sau khi ghi nhận các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt gần 169 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 135 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với mức 23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Năm nay, DatViet VAC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.382 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 11% so với thực hiện năm 2025. Như vậy, sau nửa chặng đường, công ty đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.