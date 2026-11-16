DATC và VAMC phối hợp tổ chức Diễn đàn IPAF giai đoạn 2027 - 2028

Tham dự buổi làm việc, về phía DATC có ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch HĐTV; ông Phạm Mạnh Thường – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc. Về phía VAMC có ông Trần Trung Dũng – Chủ tịch HĐTV; ông Đặng Đình Thích – Tổng Giám đốc. Cùng dự có các Thành viên HĐTV, Ban Điều hành, Kiểm soát viên và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của hai bên.

Cuộc làm việc giữa DATC và VAMC diễn ra chiều ngày 6/11.

Diễn đàn các Công ty Quản lý tài sản công quốc tế (IPAF) được thành lập năm 2013 với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), là mạng lưới hợp tác quốc tế của các tổ chức quản lý tài sản, xử lý nợ xấu và các tổ chức liên quan trong khu vực châu Á.

Hàng năm IPAF tổ chức Hội nghị thượng đỉnh, Hội nghị quốc tế, Chương trình đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm xử lý nợ xấu, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ, góp phần ổn định tài chính khu vực. DATC là một trong những thành viên sáng lập IPAF từ năm 2013; VAMC trở thành thành viên của Diễn đàn từ năm 2018.

Trong những năm qua, DATC tích cực tham gia các hoạt động của IPAF, qua đó chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về mua bán, xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp và mở rộng kết nối với các tổ chức, nhà đầu tư trong khu vực.

Chủ tịch HĐTV DATC Nguyễn Duy Thịnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Trên cơ sở kinh nghiệm tham gia và tổ chức các hoạt động của Diễn đàn, tại buổi làm việc, DATC đã chia sẻ kết quả trao đổi với ADB và cùng VAMC thảo luận định hướng phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh và Hội nghị quốc tế IPAF năm 2027, Hội thảo Đào tạo IPAF năm 2028.

Việc DATC và VAMC phối hợp đảm nhiệm vai trò đồng Chủ tịch IPAF giai đoạn 2027–2028 mở ra cơ hội để hai doanh nghiệp tăng cường kết nối quốc tế, giới thiệu năng lực và kinh nghiệm xử lý nợ của Việt Nam tới các tổ chức thành viên IPAF; đồng thời tạo thêm điều kiện kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác quốc tế trong lĩnh vực mua bán, xử lý nợ.

Bên cạnh nội dung IPAF, lãnh đạo hai đơn vị dành thời gian trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động mua bán, xử lý nợ và định hướng phát triển thị trường mua bán nợ theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Chủ tịch HĐTV VAMC Trần Trung Dũng phát biểu tại cuộc làm việc.

DATC và VAMC cùng là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xử lý nợ nhưng được giao những nhiệm vụ khác nhau. DATC ra đời năm 2003, thuộc Bộ Tài chính, là công cụ của Chính phủ trong xử lý nợ gắn tái cơ cấu doanh nghiệp. Qua hơn 23 năm hoạt động, thế mạnh của DATC là xử lý nợ từ phía doanh nghiệp. DATC mua nợ để tái cơ cấu tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Khi hoạt động ổn định trở lại, doanh nghiệp giữ được việc làm cho người lao động, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế và đóng góp ổn định vào ngân sách nhà nước.

VAMC được thành lập năm 2013 thuộc Ngân hàng nhà nước, với nhiệm vụ tập trung xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, góp phần cơ cấu lại hệ thống Ngân hàng. Thế mạnh VAMC là khả năng tiếp cận các danh mục nợ từ hệ thống tổ chức tín dụng và phát triển hạ tầng, nền tảng giao dịch.

Dù được giao nhiệm vụ chính trị khác nhau và có thế mạnh riêng, hoạt động của DATC và VAMC có nhiều điểm giao thoa. Với nguồn vốn Nhà nước giao và định hướng đã được xác lập, hai đơn vị có vai trò dẫn dắt, định hướng thị trường mua bán nợ.

Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường phát biểu tại cuộc làm việc.

Việc kết nối kinh nghiệm xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp và mạng lưới nhà đầu tư của DATC với cơ sở dữ liệu nợ xấu, nguồn lực pháp lý và hạ tầng giao dịch của VAMC được kỳ vọng tạo thêm cơ hội giao dịch, nâng chất lượng các khoản nợ đưa ra chào bán và kết nối với nhà đầu tư phù hợp. Trên cơ sở đó, hai bên từng bước hình thành các phương án hợp tác cụ thể, góp phần khơi thông dòng vốn đang bị đóng băng trong các khoản nợ, tài sản tồn đọng và đưa thị trường phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Buổi làm việc là bước khởi đầu tích cực về việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên, cơ sở để DATC và VAMC tiếp tục mở rộng và cụ thể hóa các nội dung phối hợp tổ chức diễn đàn IPAF tại Việt Nam do DATC và VAMC đồng chủ trì vào tháng 10 năm 2027.

DATC kỳ vọng quan hệ hợp tác với VAMC sẽ duy trì lâu dài trên tinh thần cởi mở, giúp hai đơn vị phát huy tối đa thế mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao./.