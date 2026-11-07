Data for Life 2026: 60 đội thi chính thức tranh tài tại vòng chinh phục
Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp ứng dụng dữ liệu phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, cuộc thi Data for Life mùa 4 năm 2026 với chủ đề “Build Together – Chung tay kiến tạo” do Bộ Công an tổ chức đã bước vào Vòng Chinh phục. 60 đội thi xuất sắc tham gia tranh tài, mang đến nhiều sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng thực tiễn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/data-for-life-2026-60-doi-thi-chinh-thuc-tranh-tai-tai-vong-chinh-phuc-246261107181048626.htm