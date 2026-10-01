Đặt y tế tư nhân trong mạng lưới chung của Thành phố Hồ Chí Minh

Năng lực hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh được bổ sung một bệnh viện mới. (Ảnh: KHANG ANH)

Ngày 30/9, Bệnh viện quốc tế Camel đi vào hoạt động tại phường Bình Trưng, đưa tổng số bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố lên 97 đơn vị. Cùng với 84 bệnh viện công lập, khối tư nhân đang chiếm một phần lớn về số lượng trong hệ thống y tế.

Theo Sở Y tế, khối bệnh viện tư nhân chiếm khoảng 53% số bệnh viện, gồm 49 bệnh viện đa khoa và 48 bệnh viện chuyên khoa. Ngoài ra, nguồn lực tư nhân còn trải rộng ở hơn 3.500 phòng khám đa khoa, hơn 10.000 phòng khám chuyên khoa và cơ sở chẩn đoán y khoa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nguồn lực quan trọng cần được phát huy và kết nối ngày càng chặt chẽ với hệ thống y tế công lập để cùng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của người dân.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang tổ chức hệ thống y tế theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, đây là định hướng chung cho toàn hệ thống y tế thành phố và y tế tư nhân có nhiều cơ hội để tham gia vào cả ba tầng điều trị.

Bệnh viện quốc tế Camel tọa lạc tại phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc Bệnh viện quốc tế Camel đặt tại khu vực cửa ngõ thành phố là bước đi đúng hướng, mở ra cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngày càng cao thuận tiện hơn.

Một trung tâm xuất sắc không nhất thiết phải là một bệnh viện lớn và một bệnh viện tư nhân hoàn toàn có thể hướng đến mục tiêu đó nếu có chiến lược phát triển chuyên khoa mạnh, làm chủ kỹ thuật, quản trị chất lượng chặt chẽ và tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng nhấn mạnh: "Giá trị của một bệnh viện không phải hoàn toàn dựa vào quy mô đầu tư hay sự hiện đại, quan trọng hơn là kết quả điều trị và sự tin tưởng của bệnh nhân".

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu nhân sự kiện đưa vào hoạt động Bệnh viện quốc tế Camel.

Sở Y tế tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế tư nhân phát triển đúng quy định, phát huy thế mạnh và tham gia ngày càng sâu hơn vào năng lực chăm sóc sức khỏe chung của thành phố.

Trong định hướng chiến lược phát triển y tế của thành phố, bệnh viện tư nhân có thể đảm nhận nhiều phần việc từ khám ban đầu, quản lý bệnh mạn tính đến điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, mỗi bệnh viện phải xác định khả năng chuyên môn, biết giới hạn xử trí và có đầu mối phối hợp bệnh viện tuyến cuối.

Đại biểu chúc mừng bệnh viện tư nhân thứ 97 tại Thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động.

Tiến sĩ, bác sĩ Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: "Đối với bệnh viện tư nhân, chất lượng là yếu tố sống còn". Ông đề nghị bệnh viện áp dụng đầy đủ bộ tiêu chí chất lượng, thường xuyên cải tiến chuyên môn và thiết lập quan hệ hỗ trợ với các bệnh viện chuyên sâu.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trang thiết bị và nguồn nhân lực có kinh nghiệm là những điều kiện cần thiết và chất lượng toàn diện còn phụ thuộc vào quy trình điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn phẫu thuật, theo dõi sau can thiệp, hội chẩn và xử trí khi người bệnh chuyển nặng.