Đất vườn hết hạn sử dụng, diện tích tăng thêm 700m2: Có được cấp sổ đỏ mới?

Một công dân phản ánh trường hợp gia đình chị gái có 1.960m2 đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 2000. Trong đó, có 200m2 đất ở và 1.760m2 đất vườn, với thời hạn sử dụng đến tháng 12/2018.

Tuy nhiên, trong quá trình canh tác, ranh giới thửa đất có sự thay đổi, khiến diện tích thực tế tăng thêm khoảng 700m2 so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận. Phần diện tích tăng thêm không chồng lấn với đất của các hộ liền kề, không vi phạm quy định của Luật Đất đai 2024 và đã được UBND cấp xã xác nhận.

Từ thực tế trên, công dân muốn biết gia đình có được gia hạn quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới bao gồm phần diện tích tăng thêm không?

Đất nông nghiệp trong hạn mức của cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi hết thời hạn sử dụng được tiếp tục sử dụng mà không phải làm thủ tục gia hạn. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 1 Điều 172 Luật Đất đai 2024 về đất sử dụng có thời hạn.

Theo quy định, thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất là rừng trồng trong hạn mức quy định tại Điều 176 Luật Đất đai 2024 là 50 năm.

Đáng chú ý, khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo thời hạn quy định mà không phải thực hiện thủ tục gia hạn.

Liên quan đến thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp, Bộ dẫn khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ.

Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi, đính chính, thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo quy định về thẩm quyền tại nghị định này.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết cụ thể.