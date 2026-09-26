Đặt vòng tránh thai: Bao lâu cần tháo, khi nào cần thay?

Nội dung 1. Không phải mọi loại vòng đều có thời gian sử dụng giống nhau 2. Có phải hết thời hạn là vòng lập tức mất tác dụng? 3. Khi nào cần tháo vòng trước thời hạn? 4. Đặt vòng không có nghĩa là không cần theo dõi? 5. Phụ nữ cần nhớ điều gì?

Tuy nhiên, trong thực tế, không ít phụ nữ sau khi đặt vòng lại gần như "quên" mất sự hiện diện của dụng cụ này trong cơ thể. Có người không nhớ mình đặt vòng từ năm nào, loại vòng gì, có người nghĩ rằng vòng tránh thai có thể để trong tử cung suốt đời nếu không gây khó chịu.

Đây là quan niệm cần được thay đổi. Vòng tránh thai có thời hạn sử dụng và cần được theo dõi, tháo hoặc thay đúng thời điểm tùy từng loại.

1. Không phải mọi loại vòng đều có thời gian sử dụng giống nhau

Hiện nay có hai nhóm chính: vòng tránh thai chứa đồng và vòng giải phóng levonorgestrel (hormone). Theo Tổ chức y tế thế giới, vòng đồng có thể có hiệu lực khoảng 10-12 năm tùy sản phẩm, trong khi vòng nội tiết có thời gian sử dụng khoảng 3-8 năm, cũng phụ thuộc từng loại. Vì vậy, câu hỏi "đặt vòng được bao nhiêu năm?" không thể trả lời bằng một con số áp dụng cho tất cả phụ nữ.

Đặt vòng tránh thai là một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả, lâu dài và có khả năng hồi phục. Ảnh AI

Điều quan trọng là người sử dụng phải biết mình đang dùng loại vòng nào, được đặt vào thời điểm nào và nhà sản xuất quy định thời gian sử dụng bao lâu. Khi đến thời hạn, cần được cơ sở y tế đánh giá để tháo vòng và nếu còn nhu cầu tránh thai có thể thay bằng một dụng cụ mới hoặc lựa chọn phương pháp khác.

2. Có phải hết thời hạn là vòng lập tức mất tác dụng?

Không nên hiểu như vậy. Hiệu quả tránh thai của vòng không phải đột ngột "tắt" vào một ngày cụ thể. Tuy nhiên, khi đã vượt quá thời gian được khuyến cáo cho sản phẩm, không nên tiếp tục sử dụng một cách tùy tiện vì hiệu quả và tính an toàn không còn được bảo đảm theo thời hạn đã được đánh giá.

Đặc biệt, không nên lấy kinh nghiệm của người khác để áp dụng cho mình: một loại vòng có thể được sử dụng lâu hơn loại khác.

3. Khi nào cần tháo vòng trước thời hạn?

Không phải cứ chưa đến thời hạn là phải giữ vòng. Vòng có thể được tháo khi người phụ nữ muốn có thai, muốn chuyển sang biện pháp tránh thai khác hoặc khi bác sĩ xác định có vấn đề cần tháo.

Cần đi khám sớm nếu xuất hiện đau bụng dưới kéo dài hoặc tăng dần, ra máu bất thường, khí hư bất thường, sốt, nghi ngờ mang thai hoặc không còn cảm nhận được dây vòng như trước. Một số trường hợp vòng có thể bị tụt, lệch hoặc nằm không đúng vị trí và cần được đánh giá.

Cần được bác sĩ tư vấn trước khi đặt vòng tránh thai. Ảnh AI

4. Đặt vòng không có nghĩa là không cần theo dõi

Vòng tránh thai là phương pháp rất hiệu quả; tỷ lệ mang thai trong năm đầu sử dụng thấp hơn 1% đối với cả vòng đồng và vòng nội tiết. Tuy nhiên, vòng không bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục, vì vậy phụ nữ có nguy cơ phơi nhiễm vẫn cần sử dụng bao cao su.

Sau khi đặt vòng, người phụ nữ cần được hướng dẫn theo dõi và khám khi có triệu chứng bất thường. Không nên tự ý kéo dây vòng, tự tháo vòng hoặc nhờ người không có chuyên môn thực hiện.

5. Phụ nữ cần nhớ điều gì?

Ngay sau khi đặt vòng, nên lưu lại tên hoặc loại vòng, ngày đặt và thời điểm cần kiểm tra/tháo hoặc thay. Nếu không còn nhớ loại vòng hoặc thời điểm đặt, không nên đoán thời hạn sử dụng mà nên đến cơ sở sản phụ khoa để được kiểm tra và tư vấn.

Đặc biệt với những phụ nữ đã đặt vòng nhiều năm nhưng không còn nhớ chính xác thời gian, việc kiểm tra lại là cần thiết.

Thông điệp dành cho cộng đồng: Đặt vòng tránh thai là một phương pháp hiệu quả và lâu dài, nhưng "lâu dài" không có nghĩa là "vĩnh viễn". Mỗi loại vòng có thời gian sử dụng khác nhau. Phụ nữ cần biết mình đang sử dụng loại vòng nào, đặt từ khi nào và khi nào cần tháo hoặc thay. Khi có đau bụng, ra máu bất thường, khí hư bất thường, sốt, nghi ngờ có thai hoặc vấn đề với dây vòng, cần đi khám. Một biện pháp tránh thai chỉ thực sự an toàn khi được lựa chọn đúng, đặt đúngvà theo dõi đúng.