Đạt từ 22,5 đến 24,35 điểm, sinh viên ngành then chốt được xét hưởng học bổng

Bộ GD-ĐT ban hành mức điểm xét hưởng chính sách học bổng đối với 15 nhóm ngành then chốt. Ảnh: TRẦN MẠNH

Mức điểm này được sử dụng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành, theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

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Đối với năm tuyển sinh 2026, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.

Trong đó, mức cao nhất 24,35 điểm áp dụng đối với 3 nhóm ngành: Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật.

Các nhóm ngành có mức điểm 22,5 gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học trái đất; Thống kê; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.

Đối với năm tuyển sinh 2025, mức điểm của 15 nhóm ngành cũng dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm. Trong đó, Vật lý kỹ thuật có mức điểm cao nhất là 24,35 điểm.

Các cơ sở đào tạo căn cứ mức điểm do Bộ GD-ĐT ban hành, danh mục ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng và các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP để xác định người học đủ điều kiện hưởng chính sách.

Theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học thuộc các ngành được áp dụng chính sách sẽ được hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.