Đất trồng cây lâu năm thuộc nhiều quy hoạch có được chuyển thành đất ở?

Ông N. (Đồng Nai) cho biết đang sở hữu thửa đất trồng cây lâu năm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất này tiếp giáp đường giao thông nhưng không thuộc khu dân cư.

Theo quy hoạch sử dụng đất huyện (cũ) được phê duyệt ngày 31/12/2021 (còn hiệu lực) thì thửa đất của ông N. là đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên, theo quy hoạch chung xây dựng xã (cũ) được phê duyệt ngày 27/2/2025 (còn hiệu lực) thì đây lại là đất sử dụng hỗn hợp.

Ông N. muốn biết thửa đất trên có được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại nông thôn không.

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Trả lời băn khoăn của ông N., Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, điểm b khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai năm 2024 quy định đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024), căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.