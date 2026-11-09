Đất thuê trả tiền hằng năm có được chuyển cho con cháu?

Phần diện tích vượt hạn mức: 13.821,1 m², mục đích sử dụng: đất trồng cây hằng năm khác (HNK); thời hạn sử dụng đất: đến ngày 1/6/2059; nguồn gốc: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Hiện nay do lớn tuổi nên không canh tác hết diện tích đất trên, ông Bảo muốn chuyển lại cho con, cháu tiếp tục thuê một phần diện tích đất trên hoặc toàn bộ diện tích đất trên. Ông hỏi, như vậy có được hay không? Ông cần làm thủ tục và chuẩn bị giấy tờ gì để được chuyển qua cho con, cháu tiếp tục thuê để sử dụng?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trên cơ sở thông tin do ông cung cấp thì trường hợp cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai 2024:

"2. Cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 26 và Điều 31 của Luật này;

b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 46 của Luật này. Người mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục thuê đất theo mục đích đã được xác định và thời hạn sử dụng đất còn lại theo mục đích đã được xác định; được kế thừa các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, cho thuê lại quyền thuê trong hợp đồng thuê đất;

đ) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất với tổ chức, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại".

Do đó, đề nghị ông liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện (theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai).