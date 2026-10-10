Đạt thỏa thuận mua dầu diesel Nga, Mỹ nới trừng phạt

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng, ông vừa có cuộc trao đổi “rất thành công” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai bên nhất trí về việc Nga bổ sung lượng lớn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

Theo ông Trump, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn ngay sau đó. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu nước này.

Tổng thống Trump kỳ vọng thỏa thuận sẽ nhanh chóng kéo giảm giá nhiên liệu, đặc biệt có lợi cho nông dân, chủ trang trại và các doanh nghiệp vận tải Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố chi tiết về thời điểm giao hàng cũng như cơ chế thanh toán cho lượng nhiên liệu theo thỏa thuận.

Ngay sau thông báo của người đứng đầu Nhà Trắng, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cấp giấy phép tạm thời cho phép dầu diesel Nga tiếp cận thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các hạn chế trừng phạt đối với những lô hàng thuộc phạm vi được cấp phép. Động thái này đáng chú ý trong bối cảnh Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022.

Theo hãng tin AP, giấy phép mới cho phép một số lô dầu diesel Nga được miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đến tháng 4/2027, với điều kiện hàng đã được đưa lên tàu chở dầu tính đến ngày 9/10. Đây là bước điều chỉnh đáng kể trong chính sách năng lượng của Washington, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ nhất quán trong nỗ lực gây sức ép kinh tế lên Moskva.

Thị trường nhiên liệu Mỹ đã phản ứng ngay sau thông tin trên. Theo The Wall Street Journal, giá dầu diesel giao sau giảm khoảng 4,5%, xuống còn 4,67 USD/gallon trong ngày 9/10, khi giới giao dịch đánh giá triển vọng nguồn cung được cải thiện. Tuy nhiên, giá bán lẻ vẫn ở mức cao: Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ghi nhận giá dầu diesel bình quân toàn quốc khoảng 6,28 USD/gallon vào ngày này, sau khi từng chạm mức kỷ lục 6,52 USD/gallon hồi tháng 9.

Thỏa thuận được công bố trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Theo AAA, giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng gần 70% kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát cuối tháng 2.

Giá nhiên liệu trở thành vấn đề kinh tế nhạy cảm khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11, đang đến gần. Cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội, trong khi chi phí sinh hoạt gia tăng gây sức ép lên chính quyền của ông Trump.