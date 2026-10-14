'Đất thép' đưa lịch sử và văn hoá Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Là người từng đến thăm địa đạo Củ Chi nên đối với Khushi Verma, vở kịch giúp cô hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. (Ảnh: Vũ Hà /TTXVN)

Trong khuôn khổ Liên hoan Sân khấu BRICS 2026 (BRICS Theater Festival 2026) diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 12–14/10, Đoàn nghệ thuật Việt Nam đã mang đến tác phẩm sân khấu đặc sắc “Đất thép” kể về những người con của vùng đất Củ Chi anh hùng.

Sự kiện không chỉ là cơ hội phô diễn giá trị nghệ thuật truyền thống và tinh thần lịch sử kiên cường của dân tộc Việt Nam, mà còn là nhịp cầu ngoại giao văn hóa quan trọng, thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và nước chủ nhà Ấn Độ cũng như bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong không gian của Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Shriram thuộc Trường Sân khấu Quốc gia, tác phẩm “Đất thép” đã để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ cho người xem khi tái hiện không gian lịch sử bi hùng của vùng đất được mệnh danh là “đất thép thành đồng” của Việt Nam, với những con người quả cảm đã hoá thành những “chiến sỹ thép” bảo vệ quê hương, đất nước bằng tất cả máu xương và tình yêu của mình.

Lấy bối cảnh về cuộc đời của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành, người có tới 8 người con và 2 người cháu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, “Đất thép” đưa khán giả đến với một câu chuyện đầy xúc động về sự hy sinh và lòng quả cảm của các chiến sỹ, người dân Củ Chi trong những ngày kháng chiến khốc liệt.

Thông qua kịch bản của đạo diễn Lê Quý Dương, “Đất thép” không chỉ ca ngợi sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ cách mạng, mà còn khắc hoạ hình ảnh những người dân chất phác, mộc mạc đã cống hiến tất cả cho sự nghiệp độc lập dân tộc.

Dưới sự tàn phá ác liệt của bom đạn và chiến tranh, những người dân Củ Chi hiền hành - từ người già, phụ nữ đến thanh niên trẻ tuổi - phải sống cuộc đời chiến đấu đầy gian khổ, nhưng cũng thấm đẫm tình đồng chí, mẫu tử và tình yêu.

Với sự kết hợp tài hoa giữa diễn xuất, âm thanh, ánh sáng và giai điệu mang đậm bản sắc Nam Bộ, vở kịch mang lại những cung bậc cảm xúc sống động, giúp khán giả Ấn Độ và quốc tế dễ dàng cảm nhận về tình yêu quê hương và tinh thần bất khuất của người dân Việt Nam, dù có rào cản về ngôn ngữ.

Ông Võ Minh Thanh – phụ trách Đoàn – cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua ngôn ngữ sân khấu, khán giả Ấn Độ và khán giả các quốc gia tham dự BRICS Theatre Festival 2026 có thể hiểu thêm về lịch sử, văn hoá và tâm hồn Việt Nam. Dù mỗi quốc gia có lịch sử và bản sắc riêng, nhưng con người ở đâu cũng có những giá trị chung như tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, lòng nhân ái và mong muốn hoà bình. Đối với chúng tôi, tham gia liên hoan này không chỉ đơn thuần giới thiệu một tác phẩm sân khấu Việt Nam, mà còn là cơ hội để đối thoại văn hoá.”

Trên thực tế, Ấn Độ và Việt Nam đều là những dân tộc mang trong mình truyền thống đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc. Vì thế, khán giả Ấn Độ – những người trân trọng di sản lịch sử và tinh thần tự do – tìm thấy ở “Đất thép” sự đồng cảm sâu sắc về ý chí quật cường của một dân tộc không chịu lùi bước trước gian khó.

Khushi Verma thuộc Trung tâm Shriram chia sẻ: “Vở kịch giúp tôi hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Trước đây, tôi đã có dịp đến thăm địa đạo Củ Chi nên khi xem vở diễn này, những ký ức trong tôi như ùa về. Tôi cho rằng đây là cách truyền tải thông điệp rất tốt, không chỉ giáo dục cho giới trẻ Ấn Độ mà còn giúp họ hiểu thêm về địa chính trị và lịch sử thế giới.”

Cũng theo Khushi Verma, “tự do và lòng dũng cảm là những giá trị gắn kết con người với nhau, nhất là giữa người dân các nước có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử.”

Khushi cho biết thêm Việt Nam và Ấn Độ có nét chung về lịch sử và cùng từng chịu ách đô hộ nên nhiều người Ấn Độ có sự đồng cảm với con người và lịch sử của Việt Nam.

Thông qua tác phẩm, khán giả Ấn Độ và quốc tế hiểu thêm về lich sử kháng chiến của Việt Nam cũng như về văn hoá và con người Việt Nam, qua đó thắt chặt thêm sợi dây gắn kết và hiểu biết lẫn nhau. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

"Đất thép" là một trong 11 tác phẩm sân khấu của 9 quốc gia trình diễn tại Liên hoan Sân khấu BRICS 2026 nhằm thúc đẩy hợp tác văn hoá và giao lưu giữa các nước thành viên và đối tác của BRICS.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động do Ấn Độ tổ chức trong năm Chủ tịch BRICS 2026. Giống như các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật sân khấu là “ngôn ngữ không biên giới.”

Sự hiện diện của nghệ thuật Việt Nam trên đất nước Ấn Độ, cùng với các tác phẩm của nhiều quốc gia thành viên và đối tác khác của BRICS, không chỉ là sợi dây gắn kết văn hoá với văn hoá, lịch sử với lịch sử, con người với con người, mà còn vun đắp cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân các nước, đồng thời tạo thêm kênh kết nối giúp tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ./.