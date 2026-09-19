Đặt tạp chí khoa học vào trung tâm của hệ sinh thái tri thức

Nông nghiệp hữu cơ không còn là khái niệm trên giấy tờ, mà đã trở thành sứ mệnh sinh tồn và hướng đi chiến lược bền vững cho các vùng canh tác lớn. Khóa tập huấn thực tế “Trồng cà phê trong Nông lâm Kết hợp (NLKH) và Chuyển đổi Trang trại theo bộ tiêu chuẩn Hữu cơ Naturland” (Đức) do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) tổ chức diễn ra tại Đắk Lắk chính là minh chứng rõ nét cho quyết tâm này.