Đặt tạp chí khoa học vào trung tâm của hệ sinh thái tri thức
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đại học đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới, chất lượng công bố khoa học ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Trong quá trình đó, tạp chí khoa học không chỉ là nơi đăng tải kết quả nghiên cứu mà còn là một thiết chế của đời sống học thuật, nơi tri thức được thẩm định, phản biện, kiểm chứng và trao đổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dat-tap-chi-khoa-hoc-vao-trung-tam-cua-he-sinh-thai-tri-thuc-418345.htm