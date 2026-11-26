Ông Dương Thế Ngọc (Đồng Tháp) đề nghị giải đáp về trường hợp sử dụng đất sai mục đích trước ngày 1/7/2014, đã được cấp Giấy chứng nhận, đã được xử lý vi phạm, hoàn thành biện pháp khắc phục hậu quả và thực hiện đăng ký biến động theo hiện trạng sử dụng đất. Ông Ngọc hỏi, sau khi hoàn tất đăng ký biến động, người sử dụng đất có được thực hiện các quyền tại Điều 27 và Điều 45 Luật Đất đai năm 2024 hay không?

Ngoài ra, ông Ngọc cũng đề nghị làm rõ cách hiểu cụm từ “người đang sử dụng đất” tại điểm b khoản 3 Điều 139 và “người sử dụng đất” tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024.

Điều kiện thực hiện quyền đối với đất sử dụng sai mục đích đã đăng ký biến động. Ảnh minh họa.

Đất sử dụng sai mục đích trước 1/7/2014 được xử lý thế nào

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường viện dẫn điểm b khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 về giải quyết đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014.

Theo đó, trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản 3 Điều 139 thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Theo Điều 25 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận.

Quyền của người sử dụng đất sau khi đăng ký biến động

Theo các quy định nêu trên, đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã chấp hành quyết định xử lý vi phạm và hoàn thành biện pháp khắc phục hậu quả, sau khi thực hiện đăng ký biến động theo quy định, người sử dụng đất được xem xét thực hiện các quyền quy định tại Điều 27 Luật Đất đai năm 2024 nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 45 và các quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc đăng ký biến động không đồng nghĩa với việc công nhận mục đích sử dụng đất đã tự ý chuyển đổi.

Do đó, việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải căn cứ vào mục đích sử dụng đất hợp pháp đã được Nhà nước công nhận, đồng thời bảo đảm yêu cầu giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024.