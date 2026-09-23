Đặt stent đổi hướng dòng chảy cứu người bệnh có túi phình động mạch cảnh chỗ gập góc

Ê-kíp thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: Thu Trang)

Người bệnh là bác Đoàn Thị Hồng Hạnh (62 tuổi, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) có tiền sử tăng huyết áp và đối mặt với những cơn đau đầu mạn tính suốt nhiều năm. Cách đây bốn tháng, bác Hạnh từng phát hiện có túi phình động mạch cảnh trong trái đoạn C6 nhưng chỉ chọn điều trị nội khoa bảo tồn. Nhưng khoảng hai tháng gần đây, các cơn đau đầu trở nên dồn dập, dữ dội hơn, khiến sinh hoạt của bà bị đảo lộn hoàn toàn.

Khi đến khám Bệnh viện Đại học Y Dược-Cơ sở Linh Đàm, kết quả chụp cắt lớp vi tính dựng hình mạch máu não đã đưa ra cảnh báo báo động: túi phình động mạch cảnh trong đoạn C6 nằm ở vị trí gập góc nguy hiểm và có cấu trúc cổ rộng.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng Kiên (Khoa Điện quang) cho biết: Phình động mạch rất nguy hiểm, được ví như 'quả bom nổ chậm'. Túi phình một khi đã hình thành sẽ không tự mất đi mà luôn có xu hướng lớn dần theo thời gian dưới áp lực máu. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, túi phình có nguy cơ vỡ rất cao, gây xuất huyết não nặng nề, dẫn đến tử vong hoặc di chứng thần kinh tàn phế vĩnh viễn.

Ê-kíp thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: Thu Trang)

Đứng trước ca bệnh mang hai yếu tố rủi ro cực lớn: tuổi tác người bệnh đã cao và túi phình nằm ở đoạn mạch gập góc kèm cổ rộng, Tiến sĩ Lê Hoàng Kiên cùng ê-kíp đã tính toán tỉ mỉ đến từng milimet đường đi của thiết bị để lựa chọn kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay: Đặt Stent đổi hướng dòng chảy.

Trước đây, để xử lý phình mạch não thường phải mổ mở kẹp cổ túi phình hoặc can thiệp thả vòng xoắn kim loại. Tuy nhiên, với vị trí gập góc phức tạp như đoạn C6, stent đổi hướng dòng chảy là giải pháp tối ưu tuyệt đối. Stent có cấu trúc lưới siêu mịn, khi được bung mở bắc cầu qua cổ túi phình sẽ làm giảm và đổi hướng dòng máu xoáy đi vào bên trong. Nhờ đó, huyết khối sẽ hình thành tự nhiên để bít kín túi phình mà không cần chạm trực tiếp vào cấu trúc nguy hiểm này. Đồng thời, lớp lưới stent đóng vai trò như một khung đỡ hoàn hảo để các tế bào nội mạc mới phát triển phủ qua cổ túi phình, tái tạo lại thành mạch máu lành lặn hoàn toàn.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Hình ảnh trên phim chụp mạch máu xóa nền (DSA) ngay sau khi thả stent cho thấy thiết bị nở ôm sát thành mạch, dòng máu đi vào túi phình chậm lại rõ rệt trong khi toàn bộ các nhánh mạch máu lành xung quanh được bảo tồn nguyên vẹn.

Bác sĩ kiểm tra, đánh giá khả năng của người bệnh sau thực hiện can thiệp. (Ảnh: Thu Trang)

Ngay sau can thiệp nội mạch, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, không có bất kỳ dấu hiệu khuyết tật thần kinh nào; sức khỏe phục hồi ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Thành công của ca bệnh mở ra giải pháp công nghệ cao giúp triệt tiêu nguy cơ vỡ túi phình mà không cần mổ hở.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo những người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu hoặc có các biểu hiện bất thường như đau đầu dai dẳng, nhìn mờ, nhìn đôi, sụp mi... cần chủ động tầm soát tại các cơ sở y tế chuyên sâu có trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại để phát hiện sớm "kẻ thù ẩn nấp" và can thiệp kịp thời.