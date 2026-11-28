Đất rơi vãi, bụi mù mịt

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới ngày 26-11, tại đường Vành đai 3.5, từ khu vực lán trại dành cho công nhân thi công công trình nhà ở thuộc Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hinode Royal Park), mặt đường xuất hiện nhiều vệt đất, bụi kéo dài. Trong khu vực lán trại được tập kết, đổ đất với khối lượng rất lớn.

Bụi mù mịt mỗi khi có xe đi qua, người đi đường phải dùng tay bịt miệng. Ảnh: HL

Vết đất, bụi không chỉ tập trung ngay trước khu vực lán trại mà kéo dài khoảng 500m dọc tuyến đường Vành đai 3.5. Tại một số vị trí, đất khô bị các phương tiện cán qua, nghiền nhỏ, tạo thành lớp bụi mịn phủ trên mặt đường. Mỗi khi có xe ô tô, xe tải, xe máy hoặc phương tiện lưu thông với tốc độ cao đi qua, bụi lại cuốn lên, phát tán thành từng đám, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng trực tiếp đến những người tham gia giao thông.

Ghi nhận cho thấy, một số đoạn mặt đường, cây cỏ bị phủ lớp đất màu nâu xám, trong khi những vị trí khác xuất hiện các vệt bánh xe kéo dài, dấu hiệu cho thấy vết đất từ khu vực lán trại theo phương tiện vận chuyển phát tán ra bên ngoài. Khi trời khô, bụi dễ dàng bị cuốn lên theo luồng gió và phương tiện qua lại; nếu gặp mưa, lượng đất này có thể trở thành bùn nhão, gây trơn trượt.

Đáng chú ý, đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông đáng kể, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển, thi công các công trình trong khu vực. Việc để đất, bụi tồn tại trên mặt đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với người điều khiển xe máy, xe đạp và những người thường xuyên di chuyển qua khu vực.

Vệt đất kéo ra đường từ khu vực lán trại cho công nhân thi công công trình chung cư thuộc Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hinode Royal Park). Ảnh: HL

“Mỗi lần đi qua đoạn đường này, chúng tôi rất ngại vì bụi bay mù mịt. Xe ô tô chạy qua cuốn theo bụi đất, người đi xe máy phía sau gần như phải hứng trọn. Có những lúc bụi bay dày, rất khó chịu, ảnh hưởng đến tầm nhìn và việc hô hấp”, chị N.T.V, một người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực chia sẻ.

Cần sớm kiểm tra, khắc phục

Thực tế ghi nhận cho thấy, hoạt động thi công xây dựng tại các khu đô thị, dự án lớn thường kéo theo nhu cầu vận chuyển đất, vật liệu và sự hoạt động liên tục của các phương tiện cơ giới. Đây là hoạt động khó tránh khỏi trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, việc kiểm soát bụi, thu gom đất rơi vãi và bảo đảm vệ sinh các tuyến đường xung quanh khu vực thi công là yêu cầu cần được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, nhằm hạn chế tối đa những tác động đến môi trường và đời sống người dân.

Người dân cảm thấy khó thở khi đi qua khu vực này. Ảnh: HL

Đối với tình trạng đất, bụi kéo dài khoảng 500m trên đường Vành đai 3,5, các cơ quan chức năng cần sớm tổ chức kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân phát sinh, phạm vi ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, cần có phương án khắc phục những tồn tại, không để tình trạng bụi tiếp tục phát tán, ảnh hưởng đến môi trường và người tham gia giao thông.

Trước mắt, cần rà soát toàn bộ đoạn đường bị ảnh hưởng, tổ chức thu gom lượng đất rơi vãi, vệ sinh mặt đường bằng phương tiện chuyên dụng phù hợp. Đặc biệt, trong những ngày thời tiết khô hanh, việc tưới nước giảm bụi cần được duy trì với tần suất hợp lý, tránh để bụi tích tụ rồi phát tán trở lại khi có phương tiện lưu thông. Những vị trí đất bám thành từng lớp, vệt bánh xe kéo dài cần được làm sạch triệt để, không chỉ xử lý qua loa ở khu vực ngay trước cổng công trường.

Mặt đường, cây cỏ bị phủ lớp đất màu nâu xám kéo dài khoảng 500m. Ảnh: HL

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần kiểm tra điều kiện bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực tập kết đất, lán trại và các điểm phương tiện thường xuyên ra vào công trường. Nội dung kiểm tra có thể tập trung vào việc che chắn thùng xe khi vận chuyển đất, vật liệu; vệ sinh bánh xe trước khi phương tiện di chuyển ra đường; bố trí khu vực rửa xe, thu gom nước thải và các biện pháp hạn chế bụi trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển. Qua kiểm tra, cần hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những bất cập phát sinh. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, cần xem xét xử lý theo quy định.

Về lâu dài, công tác kiểm tra, giám sát cần được duy trì thường xuyên tại những khu vực có hoạt động vận chuyển đất, vật liệu với tần suất cao. Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cần có sự phối hợp thường xuyên, kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân, kiểm tra và xử lý ngay khi phát sinh tình trạng ô nhiễm bụi, đất rơi vãi trên đường giao thông.