Đặt quyền lợi người dân lên trên khi xử lý dự án sai phạm
Liên quan đến sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, Nghị quyết số 96 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành từ ngày 7/11 được đánh giá là chính sách “đặc thù của đặc thù”, nghị quyết này tạo hành lang pháp lý toàn diện để xử lý hơn 18.000 căn hộ vượt quy hoạch, trên nguyên tắc đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân lên trên hết.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dat-quyen-loi-nguoi-dan-len-tren-khi-xu-ly-du-an-sai-pham-246261117215821098.htm