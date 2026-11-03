Đạt Phương tăng tốc xây nhà máy kính, nợ vay 'phình' thêm 1.800 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 1.854 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 181 tỷ đồng, tăng 34%.

Dù quy mô doanh thu mở rộng, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm từ 11,5% xuống 9,8%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi trong cơ cấu đóng góp giữa các mảng kinh doanh, khi xây lắp tăng trưởng nhưng lĩnh vực điện suy giảm, trong khi hoạt động dịch vụ chưa tạo ra lợi nhuận.

Xét theo từng lĩnh vực, xây lắp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của Đạt Phương. Trong quý, mảng này mang về 1.681 tỷ đồng doanh thu, tăng 58% so với cùng kỳ.

Trái với diễn biến tích cực của xây lắp, mảng điện ghi nhận doanh thu giảm 47% còn 49,6 tỷ đồng. Đây là lĩnh vực có biên lợi nhuận cao trong cơ cấu hoạt động của Đạt Phương. Vì vậy, sự suy giảm của mảng điện cũng góp phần kéo biên lợi nhuận gộp hợp nhất đi xuống, dù doanh thu xây lắp tăng trưởng mạnh.

Trong khi đó, mảng bất động sản bắt đầu ghi nhận doanh thu trở lại với 78,4 tỷ đồng trong quý III/2026.

Doanh thu xây lắp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của Đạt Phương (Ảnh: DPG).

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 26 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ 22 tỷ đồng lãi tiền gửi có kỳ hạn. Ở chiều ngược lại, chi phí lãi vay tăng 63% lên 48 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 77% đạt 24 tỷ đồng.

Sau khi tính đến các khoản thu nhập và chi phí, Đạt Phương báo lãi trước thuế 139 tỷ đồng, tăng 41%. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 26%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 4.209 tỷ đồng, tăng 48%; lợi nhuận sau thuế đạt 332 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 49,4% kế hoạch doanh thu và 59,3% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm. Để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu 8.513,6 tỷ đồng, Đạt Phương cần ghi nhận hơn 4.300 tỷ đồng trong quý IV, cao hơn tổng doanh thu của cả 9 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đạt Phương đạt 11.108 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho duy trì ở mức 2.241 tỷ đồng, gần như không thay đổi.

Đáng chú ý, riêng dự án Cồn Tiến (Casamia Balanca) chiếm khoảng 1.859 tỷ đồng, tương đương 83% tổng hàng tồn kho. Đây là dự án bất động sản đang được doanh nghiệp triển khai tại Hội An (Tp. Đà Nẵng).

Dù giá trị tồn kho dự án còn lớn, doanh thu bất động sản ghi nhận trong 9 tháng mới đạt 78,4 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản chi phí lãi vay hỗ trợ khách hàng mua bất động sản được trích trước đã tăng lên 86,4 tỷ đồng, so với chỉ 1 tỷ đồng hồi đầu năm.

Một điểm đáng chú ý khác là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 1.138 tỷ đồng lên 2.470 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà máy kính Đạt Phương chiếm 1.666 tỷ đồng, tăng hơn 1.294 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo kế hoạch, nhà máy kính dự kiến vận hành trong tháng 10/2026. Ngoài nhà máy kính, doanh nghiệp cũng phát sinh 253,5 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Khu đô thị Mỹ Thượng (Huế).

Ở chiều nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đạt Phương đạt 5.666 tỷ đồng, tăng khoảng 1.800 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 33% lên 3.350 tỷ đồng; vay dài hạn tăng 72% lên 2.316 tỷ đồng.

Riêng khoản vay dài hạn tại VietinBank tăng từ 160 tỷ đồng lên 1.048 tỷ đồng, nhiều khả năng chủ yếu phục vụ dự án nhà máy kính.

Dòng tiền cũng phản ánh nhu cầu vốn lớn cho hoạt động đầu tư. Trong 9 tháng, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp dương 194 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 1.128 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư âm 2.627 tỷ đồng, chủ yếu do chi đầu tư tài sản dài hạn.