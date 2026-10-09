Đạt Phương nhận phần việc 1.217 tỷ đồng tại tuyến đường nối sân bay Gia Bình

CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) vừa công bố việc ký hợp đồng thi công gói thầu XL-02 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Giá trị phần công việc doanh nghiệp trực tiếp thực hiện tại gói thầu này là 1.217 tỷ đồng.

XL-02 có tổng giá trị hơn 10.253 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Phạm vi công việc gồm thi công đoạn tuyến từ cầu đúc hẫng vượt đê tả phía Hà Nội đến Km34+900 và nút giao Ninh Hiệp.

Phối cảnh sân bay Gia Bình (Ảnh: VGP).

Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội được triển khai trên địa bàn Hà Nội và Bắc Ninh. Phần tuyến đang được triển khai gồm khoảng 14,07 km tuyến chính và 2,5 km đường nối cầu Tứ Liên tại Đông Anh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.794 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Tuyến đường được thiết kế với hành lang rộng 120 m, gồm đường cao tốc 10 làn xe và hai tuyến đường song hành, mỗi bên 3 làn. Trong phạm vi dự án còn có cầu vượt sông Đuống dài khoảng 1,9 km và phần không gian dự phòng cho hệ thống đường sắt trong tương lai.

Tính cả hợp đồng vừa ký, giá trị các hợp đồng xây dựng mới của Đạt Phương từ đầu năm đến nay đã vượt 7.200 tỷ đồng.

Trước đó, doanh nghiệp ghi nhận khoảng 6.000 tỷ đồng hợp đồng mới, trong đó có gói thầu cầu Trần Hưng Đạo khoảng 3.000 tỷ đồng ký tháng 1/2026 và gói thầu thi công đúc, lao dầm cầu gần 918 tỷ đồng thuộc dự án Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Ở hoạt động kinh doanh, Đạt Phương đạt 2.355,4 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 227,09 tỷ đồng, tăng 11%.

Kế hoạch năm 2026 của doanh nghiệp là 8.513 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 560,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Xét theo lĩnh vực, xây dựng tiếp tục là nguồn thu chính trong nửa đầu năm với 2.023 tỷ đồng doanh thu, tăng 51%. Lợi nhuận gộp đạt 131 tỷ đồng, tăng 30%. Mảng năng lượng mang về 278 tỷ đồng doanh thu, giảm 12%, trong khi lợi nhuận gộp đạt 196 tỷ đồng, giảm 17%.

Trên HOSE, DPG chốt phiên giao dịch ngày 8/10 ở mức 26.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 1,5% so với cuối tuần trước.