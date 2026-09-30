'Đất phương Nam, Mỹ nhân kế' có bản phim ngắn AI

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt một mô hình tổ hợp truyền thông, giải trí và thương mại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ông Nguyễn Thanh Quang, Phó tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) cho biết trong thời gian tới, nhà đài sẽ lần đầu tiên phát sóng phim ngắn AI. Bên cạnh đó, HTV cũng kết hợp với công ty giải trí để thực hiện, sản xuất dạng phim ngắn (short drama) từ kho phim của đài. Hơn 100 phim truyền hình kinh điển như Đất phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Hương phù sa, Kính vạn hoa, Cổng mặt trời... sẽ được phát hành ở định dạng mới, kết hợp AI, với thời lượng ngắn, nội dung hiện đại, nhịp phim nhanh, kịch tính.

Bộ phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ có phiên bản phim ngắn AI.

Ngoài truyền hình, các đạo diễn điện ảnh của Việt Nam cũng nhập cuộc vào trào lưu làm phim ngắn.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết quyết định "hồi sinh" bộ phim điện ảnh Mỹ nhân kế sau 13 năm, ở phiên bản phim ngắn AI.

Nam đạo diễn chia sẻ: "Tôi và các đạo diễn khác như Victor Vũ, Võ Thanh Hòa muốn chuyển thể những câu chuyện trên màn ảnh trở thành short drama. Tất nhiên, câu chuyện phim, cấu trúc sẽ thay đổi. Càng ngày, công nghệ càng phát triển. Điều tôi mong muốn là những ý tưởng, sản phẩm điện ảnh có đời sống dài hơn, tận thu sức lao động của người sáng tạo".

Theo Nguyễn Quang Dũng, ở bản phim ngắn AI Mỹ nhân kế, đội ngũ biên kịch trẻ sẽ tiến hành phát triển các IP theo hướng mới mẻ, nhằm đáp ứng, phù hợp với đối tượng người xem thể loại này. Bản thân đạo diễn không chỉ đạo hay can thiệp vào việc thực hiện, sản xuất.

"Tôi chỉ tham gia với vai trò tư vấn. Tôi không thể đem tư duy của một đạo diễn điện ảnh để áp vào dạng phim ngắn AI. Tất nhiên, tôi vẫn theo dõi, hỗ trợ để tạo ra chất lượng phim tốt nhất có thể. Short drama có đối tượng khán giả khác, không thể so sánh với phim điện ảnh. Đây là cách làm mới nên việc xảy ra tranh cãi là hiển nhiên, nhất là đối tượng khán giả yêu thích bộ phim gốc. Nhưng sự tranh cãi là điều thú vị bởi mỗi thời, người xem có góc nhìn khác nhau. Nếu chúng ta không làm, những bộ phim cũ đó có thể bị quên lãng. Còn khi bắt tay thực hiện, tác phẩm điện ảnh có thể hồi sinh ở dạng phim ngắn, có đời sống mới", nam đạo diễn cho biết.

Tại chương trình, đạo diễn Võ Thanh Hòa kể lại trong chuyến công tác tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 3, anh tham gia một liên hoan phim ngắn và nhận ra đây hiện tại là ngành công nghiệp tỷ USD ở xứ tỷ dân.

"Nếu tính tổng thị trường phim chiếu rạp tại Việt Nam, doanh thu khoảng 200 triệu USD/năm, chưa bằng 1/2 của một công ty đang làm phim short drama tại Trung Quốc trong một năm. Có thể thấy đây là một con đường tốt và chúng ta hoàn toàn đủ sức sáng tạo, học hỏi và thử nghiệm để tạo ra những sản phẩm mới, kinh doanh cùng môi trường làm phim mới cho các đạo diễn, nhà sản xuất tại Việt Nam", Võ Thanh Hòa chia sẻ.

Tuy nhiên, với các đạo diễn, họ không tập trung sản xuất phim ngắn một cách nhanh, ồ ạt mà chú trọng làm sản phẩm ấn tượng, chất lượng, hướng tới mục tiêu cao nhất là sự đón nhận từ phía người xem.

Hyomin - thành viên nhóm T-ARA trình diễn ở sự kiện.

An Anh