Đạt Phương công bố dự án bất động sản 1.700 tỷ đồng trên khu đất vừa mua ở Huế

Ngày 4/11, HĐQT của CTCP Tập đoàn Đạt Phương (mã: DPG) đã thông qua việc đầu tư Khu dân cư Phú Thượng tại phường Mỹ Thượng, TP Huế.

Dự án được thực hiện tại ô đất ký hiệu TH18, thuộc quy hoạch phân khu 1/2000 Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, TP Huế (trước đây là thôn Chiết Bi, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Khu đất dự án có tổng diện tích hơn 7,9 ha, quy mô dân số dự kiến 1.200 người. Đạt Phương sẽ đầu tư 202 lô nhà ở liền kề, 6 lô biệt thự đơn lập và 92 lô biệt thự song lập. Xây dựng một công trình thương mại dịch vụ đa năng. Cùng với đó là các công trình dịch vụ công cộng như bãi đỗ xe, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...

Tổng mức đầu tư dự án là 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư tối thiểu 340 tỷ đồng, còn lại là huy động.

Dự kiến trong quý IV, dự án sẽ hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn quý II - quý III/2027 thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cấp phép xây dựng...

Giai đoạn 1 dự án tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự kiến khởi công vào quý IV/2027 và hoàn thành vào quý IV/2029. Còn giai đoạn 2 đầu tư các hạng mục nhà ở dự kiến khởi công quý IV/2029. Toàn dự án hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý IV/2033.

Một góc đô thị mới An Vân Dương. (Ảnh: Hoàng Huy).

Trước đó vào tháng 9, Đạt Phương đã thông qua việc đầu tư tài sản cố định/bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Tổ dân phố Chiết Bi, phường Mỹ Thượng, TP Huế.

Khu đất này thuộc sở hữu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), được Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vào ngày 3/9/2026, thời hạn sử dụng đến 19/11/2059.

Giá trị đầu tư của khu đất này khoảng 253 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất gần 203 tỷ đồng, giá trị tài sản gắn liền với đất hơn 50 tỷ đồng.

Ngay trong quý III/2026, Đạt Phương đã phát sinh khoản chi phí dở dang mới 253,5 tỷ đồng tại Khu đô thị Mỹ Thượng, TP Huế, cho thấy đã hoàn tất giao dịch mua khu đất này.

Quý vừa qua, Đạt Phương ghi nhận doanh thu thuần 1.854 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu xây dựng tăng 58% lên 1.681 tỷ đồng. Mảng bất động sản ghi nhận hơn 78 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh).

Trong quý, Đạt Phương có 26 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi. Các đơn vị liên kết mang về cho tập đoàn thêm gần 13 tỷ đồng. Trừ các chi phí, Đạt Phương lãi sau thuế hơn 105 tỷ đồng, tăng 27%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 4.210 tỷ đồng, lãi sau thuế 332,5 tỷ đồng, đồng loạt tăng 48% và 16%. Tham chiếu kế hoạch kinh doanh cả năm, Đạt Phương đã thực hiện lần lượt 49% và 59%.