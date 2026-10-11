Đất nứt toác, sụt lở dài hàng km ở Gia Lai

Mới đây tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ xuất hiện vết sụt lở khủng khiếp, trải dài hàng cây số.

Thống kê ban đầu của xã Đức Cơ xác định nhiều hộ dân có diện tích đất dọc theo suối ở thôn Chư Ty 4 bị khu vực đất cạnh bờ suối bị nứt nghiêm trọng, sụt hạ cục bộ và đang bị sạt, trượt.

Những mảng đất lớn đang bị trượt dần xuống vực suối.

Đất bị sụt lún nghiêm trọng, nguy hiểm trên diện tích đất hơn 1 ha cà phê của gia đình ông Nguyễn Trung Đông (SN 1968, trú thôn Chư Ty 4).

Con suối ở thôn Chư Ty 4 mỗi khi mưa lớn, nước đổ về cuốn trôi đất cát, làm "mất chân" là nguyên nhân chính của việc nứt đất, sạt lở.

Sau các trận mưa lớn kéo dài nhiều tháng, trên địa bàn nhiều xã ở phía Tây tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún, trượt đất nghiêm trọng. Tại khu vực suối thôn Quyết Thắng, xã Ia Krêl xảy ra sạt, trượt đất sản xuất nông nghiệp, phạm vi rộng khoảng 50 m, dài khoảng 200 m, sâu khoảng 710 m.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm đất tại nhiều vườn ở xã Gào nứt toác, trượt xuống hình thành các hố sâu hàng chục mét, vùi lấp cà phê và hoa màu của người dân.