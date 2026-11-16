'Đất nước vươn mình': Từ cội nguồn văn hóa đến sức mạnh dân tộc

“Đất nước vươn mình”: Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng Việt Nam

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực để Việt Nam tự tin vươn tới tương lai.

Chương trình do Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 23.11 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 – Đài Truyền hình Việt Nam, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Bích Hồng, Phạm Trang, Thu Hằng, Lê Thị Mỹ Hảo cùng các nhóm biểu diễn như Sen Việt, Ngũ Sắc Tranh, Thiên Thanh, Lạc Việt, Hợp xướng Nhạc viện TP.HCM và Vũ đoàn Mai Trắng.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được gửi gắm trong chương trình Đất nước vươn mình.

Thông qua ba chương nghệ thuật được xây dựng theo dòng chảy xuyên suốt, chương trình sẽ đưa khán giả trở về với những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam, nhìn lại hành trình lịch sử và hướng tới tương lai bằng niềm tin, khát vọng cống hiến.

Mở đầu chương trình sẽ là mashup Dân ca 3 miền gồm các làn điệu Bèo dạt mây trôi, Lý mười thương, Lý quạ kêu, Lý ngựa ô, do Nhóm Sen Việt biểu diễn.

Những giai điệu dân gian ba miền mở ra không gian âm nhạc giàu bản sắc, gợi nhắc về cội nguồn và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối sẽ là Chương I mang tên Cội nguồn – Hồn Việt, tập trung tôn vinh những giá trị truyền thống đã bồi đắp tâm hồn, bản lĩnh và tình yêu quê hương của người Việt Nam.

Trong chương này, khán giả sẽ thưởng thức ca khúc Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần biểu diễn của NSND Quốc Hưng, cùng phần hòa tấu sáo trúc, đàn bầu, đàn tranh, hợp xướng Nhạc viện TP.HCM và Vũ đoàn Mai Trắng.

Ca khúc Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch do Võ Hạ Trâm thể hiện, cùng tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Gió của nhạc sĩ Bùi Thiên Hoàng Quân qua phần trình diễn của Nhóm Ngũ Sắc Tranh và Vũ đoàn Mai Trắng, tiếp tục làm nổi bật vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống trong không gian nghệ thuật.

Nếu chương đầu tiên khơi gợi niềm tự hào về cội nguồn thì Chương II Tiếp nối – Sức sống Việt Nam sẽ đưa khán giả đến với những dấu mốc lịch sử, nơi truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình, thống nhất được tôi luyện, tỏa sáng qua các thế hệ.

Các ca khúc Đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du do NSƯT Phạm Thế Vĩ biểu diễn; Bài ca thống nhất của nhạc sĩ Võ Văn Di qua phần thể hiện của NSƯT Khánh Ngọc; Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Phạm Trang trình bày và Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà qua giọng hát NSND Tạ Minh Tâm cùng Vũ đoàn Mai Trắng sẽ góp phần tái hiện sức mạnh tinh thần, lòng yêu nước và niềm tin vào tương lai của dân tộc.

Khép lại hành trình nghệ thuật là Chương III Khát vọng – Đất nước vươn mình, hướng đến tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các tiết mục âm nhạc được lựa chọn thể hiện gồm mashup Khát vọng tuổi trẻ - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ do Nhóm Thiên Thanh và Vũ đoàn Mai Trắng biểu diễn; ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần trình bày của Bích Hồng; Thênh thang đường mới của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do Nhóm Lạc Việt thể hiện.

Đặc biệt, hai ca khúc Đất ơi nở hoa của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, do Lê Thị Mỹ Hảo và Vũ đoàn Mai Trắng biểu diễn, cùng Đất nước vươn mình của nhạc sĩ Đức Trịnh, qua phần trình bày của NSND Quốc Hưng, Thu Hằng, Hợp xướng Nhạc viện TP.HCM và Vũ đoàn Mai Trắng, sẽ khép lại hành trình nghệ thuật bằng thông điệp về tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây đất nước.

Xuyên suốt ba chương, Đất nước vươn mình đặt văn hóa trong mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Gìn giữ bản sắc không có nghĩa là dừng lại trong những giá trị đã có, mà là kế thừa, phát huy và làm giàu thêm những giá trị ấy trong nhịp sống hiện đại.

Qua ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình mong muốn khẳng định văn hóa là cội nguồn của sức mạnh dân tộc, là sợi dây kết nối các thế hệ và là động lực để Việt Nam tự tin vươn tới những tầm cao mới.