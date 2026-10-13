Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026), chiều 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu.
Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động cùng hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Doanh nghiệp nhà nước đảm đương nhiệm vụ chiến lược, phát triển hạ tầng, bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Doanh nghiệp tư nhân khơi dậy nguồn lực, sức sáng tạo trong nhân dân. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung vốn, công nghệ, quản trị và kết nối thị trường. Các khu vực cùng phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành quan trọng bồi đắp sức mạnh nền kinh tế Việt Nam.
Nguồn: VTV
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/dat-nuoc-hung-cuong-la-diem-tua-de-doanh-nghiep-vuon-xa-476645.media