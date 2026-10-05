Đất nước duy nhất trên thế giới chưa từng có bóng dáng loài rắn từ thuở sơ khai

Quốc gia được nhắc đến chính là Cộng hòa Ireland. Điều đáng ngạc nhiên là dù nhiều loài bò sát khác vẫn tồn tại và phát triển tại đây, rắn lại hoàn toàn vắng bóng. Thậm chí, không ít người dân Ireland từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành vẫn chưa một lần được tận mắt nhìn thấy loài vật này ngoài đời.

Ireland nằm ở khu vực Tây Bắc châu Âu, chiếm khoảng 5/6 diện tích đảo Ireland và nằm về phía nam của hòn đảo. Phía bắc và phía tây giáp Đại Tây Dương, phía đông bắc tiếp giáp eo biển Bắc. Trong khi đó, phía đông được ngăn cách với đảo Anh bởi biển Ireland, kết nối với Đại Tây Dương qua eo biển St George và biển Celtic ở phía tây nam. Cộng hòa Ireland có tổng diện tích khoảng 70.273 km².

Các loài bò sát khác vẫn sinh sống ở Ireland chỉ trừ loài rắn. (Ảnh: Nat Geo).

Hiện nay, nếu muốn tận mắt nhìn thấy rắn tại Ireland, người dân chỉ có thể tìm đến các vườn bách thú. Theo truyền thuyết dân gian, Thánh Patrick – vị thánh bảo hộ của đất nước này – chính là người đã xua đuổi toàn bộ loài rắn khỏi Ireland cách đây khoảng 1.600 năm.

Chuyện kể rằng ông dụ rắn tập trung vào một chiếc hòm lớn, sau đó mang lên vách đá và ném tất cả xuống đáy Đại Tây Dương. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng câu chuyện này chỉ mang ý nghĩa truyền thuyết, không phản ánh nguyên nhân thực sự khiến Ireland không có rắn.

Theo giả thuyết khoa học, nguyên nhân bắt nguồn từ điều kiện khí hậu trong kỷ Băng Hà. Khi ấy, Ireland và Anh phải trải qua thời kỳ lạnh giá khắc nghiệt, khiến các loài bò sát máu lạnh, bao gồm cả rắn, không thể sinh sống. Chúng buộc phải di chuyển về những vùng đất có khí hậu ấm áp hơn ở phía nam.

Khi kỷ Băng Hà kết thúc cách đây khoảng 10.000 năm, các khối băng bắt đầu tan chảy, kéo theo lượng nước khổng lồ đổ ra biển. Mực nước dâng cao dần, nhấn chìm những dải đất từng nối Ireland với các vùng lãnh thổ lân cận, khiến hòn đảo dần bị tách biệt.

Người Ireland tin rằng thánh St. Patrick đã tiêu diệt loài rắn ở đất nước này. (Ảnh: Nat Geo).

Các dòng sông băng tan chảy đã nhấn chìm con đường đất liền nối Ireland với lục địa châu Âu từ khoảng 8.500 năm trước. Trong khi đó, nước Anh vẫn còn duy trì kết nối với đất liền thêm khoảng 2.000 năm. Sự khác biệt về thời điểm bị cô lập này được xem là một trong những yếu tố quan trọng lý giải vì sao Ireland không có rắn hoang dã cho đến ngày nay.

Nhờ bị cô lập muộn hơn Ireland, nước Anh có thêm thời gian để các loài động vật từ châu Âu di cư sang và thích nghi với môi trường sống mới. Trong số đó, có tới ba loài rắn đã định cư thành công tại Anh. Tuy nhiên, chúng không tiếp tục mở rộng phạm vi sinh sống về phía tây để đến Ireland. Cho đến nay, cũng chưa có bằng chứng khoa học cho thấy các loài bò sát này từng di chuyển sang hòn đảo Ireland.

Theo thời gian, việc không có rắn hoang dã trở thành một nét đặc trưng nổi tiếng của Ireland, gắn liền với những câu chuyện văn hóa và tín ngưỡng lâu đời. Trong quan niệm của người dân nơi đây, rắn thường được xem là biểu tượng của cái ác, sự cám dỗ và những điều xấu xa luôn tồn tại trong mỗi con người. Chính vì vậy, hình ảnh loài rắn còn mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần và các truyền thuyết của người Ireland.