Một công dân phản ánh có thửa đất trồng cây lâu năm, nguồn gốc do tự khai hoang từ năm 1995. Theo bản đồ địa chính lập năm 1990, khu đất này được thể hiện là đất hoang.

Sau khi khai hoang, người dân sử dụng đất ổn định, liên tục cho đến nay, không xảy ra tranh chấp. Hiện người này có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Tuy nhiên, người dân băn khoăn trường hợp của mình thuộc diện được cấp giấy chứng nhận theo khoản 6 Điều 138 hay khoản 4 Điều 139 Luật Đất đai? Việc tự khai hoang đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Ngoài thửa đất khai hoang nói trên, công dân còn có một thửa đất khác được hợp tác xã giao năm 1993 theo đơn xin cấp đất. Đến năm 1995, người này xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định liên tục đến nay, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch.

Với thửa đất này, người dân muốn biết thời điểm sử dụng đất ổn định được xác định là năm 1993 hay năm 1995? Thời điểm nào được sử dụng làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ?

Không có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp người sử dụng đất tự khai hoang để sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trường hợp đất khai hoang được xem xét cấp sổ đỏ

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đây là những vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Việc xem xét phải căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và các quy định cụ thể do địa phương ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai.

Do chưa có đầy đủ hồ sơ liên quan, Bộ không có cơ sở để trả lời trực tiếp từng trường hợp, đồng thời nêu một số nguyên tắc pháp lý để tham khảo.

Đối với trường hợp thứ nhất, theo nội dung phản ánh, công dân đang sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc do tự khai hoang vào năm 1995.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp này thuộc diện được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Luật Đất đai.

Đáng chú ý, về vấn đề xử phạt, theo quy định tại Nghị định 123/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, không có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp người sử dụng đất tự khai hoang để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

Đất được hợp tác xã giao năm 1993, xây nhà năm 1995: Tính thời điểm nào?

Đối với thửa đất thứ hai, được hợp tác xã giao năm 1993 theo đơn xin cấp đất, sau đó xây nhà vào năm 1995 và sử dụng ổn định đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất thực hiện theo quy định tại tiểu mục (ii), điểm b2, khoản 3, mục II, nội dung C, Phần V, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 151/2025 của Chính phủ.

Nghị định này quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, quy định đã nêu rõ các loại giấy tờ làm căn cứ xác định thời điểm sử dụng đất đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai.

Một nguyên tắc đáng chú ý là trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137, nhưng thời điểm bắt đầu sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ hoặc thông tin thuộc nội dung (ii) và nội dung (iii) có sự không thống nhất, thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất được xác định theo giấy tờ hoặc thông tin có ngày, tháng, năm sử dụng đất sớm nhất.

Về câu hỏi xác định nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất được hợp tác xã giao năm 1993, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung này thuộc chức năng của cơ quan tài chính ở Trung ương và địa phương.

Do đó, công dân được đề nghị gửi phản ánh đến cơ quan tài chính có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.